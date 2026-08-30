De una escena en la calle a la gran pantalla: así nació "La sombra de ayer"

San Pedro Sula, Honduras. Una escena ocurrida hace varios años quedó grabada en la mente del hondureño Joe Ramos. Mientras se dirigía a una sesión fotográfica durante una jornada de protestas, observó cómo un grupo de niños detenía el paso de los vehículos y exigía dinero para permitirles continuar. Entre ellos, uno parecía liderar al resto. La imagen, tan inesperada como inquietante, despertó en él una pregunta que no lograría abandonar. Esa experiencia se convirtió en el punto de partida de "La sombra de ayer", su nueva película de drama, una historia que pone la mirada sobre niños y jóvenes que crecen en contextos de vulnerabilidad y riesgo social. La cinta sigue las historias de Jaziel y Deva, dos niños que enfrentan circunstancias complejas. A través de ellos, la película aborda temas como la violencia, la exclusión, la resiliencia y la búsqueda de oportunidades para cambiar su destino. Con un elenco que pasó por meses de preparación, locaciones en diferentes puntos de Honduras y un equipo creativo que apostó por el cine independiente, "La sombra de ayer" continúa actualmente en proceso de postproducción y tiene previsto llegar al público entre finales de 2027 y principios de 2028. En una nueva entrevista con LA PRENSA, Joe comparte cómo nació el proyecto, los retos detrás de su realización y la reflexión social que espera provocar a través de la pantalla. LEA: Sergio Arce: "La Mosquitia es un lugar muy estigmatizado, pero su gente es increíble" Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo surge este proyecto y de qué trata "La sombra de ayer"? JR: Este proyecto surge de una experiencia personal, básicamente. Porque era 2020 o 2019, si no me equivoco, pero yo estaba modelando todavía (el director trabajó como modelo profesional hace unos años atrás) y yo tenía que realizar unas fotos para una revista. El taxista vino por mí y me llevó por un sendero que a día de hoy no sé dónde está. Ese día habían tomas en las calles. La cuestión es que había una cantidad de carros estacionados y estábamos esperando a la deriva. De la nada ví a una cantidad de niños aproximarse. Entre ellos lo lideraba uno, que tenía este aspecto como "Chucky". Cabello pelirrojo, tenía pecas y una mirada bien intensa y fuerte. Entonces, él le dijo a los otros niños entre las edades de 7 y 10 años, les dijo: "cobren 100 pesos por cabeza. Quien no los dé, no pasa de aquí". Y nosotros nos quedamos en "shock". Aquello me impactó tanto y me hice una pregunta: "¿Así está nuestro país?" Entonces, eso me inquietó tanto y recuerdo que esa noche no pude dormir. Entonces dije yo, "ok, yo tengo que hacer algo". A partir de ahí empezaron a ocurrir una cuestión de cosas seguidas sobre niños en riesgo social. Esto fue lo que básicamente me inspiró a crear esta historia.

¿Cómo fue el comienzo de la producción? JR: Surgieron varias versiones porque escribía, borraba, volvía a escribir, empezaba nuevamente. Entraban personajes, salían personajes, etc. Hice un trabajo de investigación también porque quise, no quise escribir solo por escribir o crear ese tipo de historias que hacen los creadores de contenido que le llaman "pornomiseria". Que solo por llamar la atención escribir algo muy, algo muy como de víctimas. Entonces no, yo quería contexto, quería investigar y saber de que en efecto habían muchísimos casos parecidos a la experiencia que yo viví para poder crear algo realista. Sí, los personajes son completamente ficticios, pero hay experiencias reales de las que yo he sido testigo que me han ayudado a formar y a crear la historia y a los personajes como tal. Después, los castings fueron entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Estos se realizaron en la Plaza de las Banderas. Llegó una cantidad de gente enorme, la verdad. No recuerdo la cantidad, pero sí, hicimos como tres castings y en los tres estaba completamente lleno. Este fue realizado por Ada Martínez, que es nuestra directora de casting principal, Maycol Jean y mi persona. Este casting fue bastante distinto a otros que yo había realizado como actor o que he realizado como director de otros proyectos, porque básicamente lo que buscábamos era realismo. Buscábamos algo especial en cada uno de los participantes. Uno de los ejercicios que realizamos era que los participantes se quedaban viendo durante un minuto a la cámara y en ese minuto uno logra percibir muchas cosas. Ese era el objetivo, que estuvieran serios viendo la cámara, pero algunos se inquietaban, miraban a los lados.

Entonces, todas esas microexpresiones nos ayudaban a encontrar lo que en ese momento estábamos buscando para tal personaje. Los principales son dos, pero hay más. Cabe destacar que estos niños ya los venía preparando desde hace muchísimo tiempo. Realizaron el casting, pero también se enfrentaron a otros que estaban básicamente compitiendo por esos mismos personajes. Porque hicimos un pre-proyecto, porque íbamos a buscar financiamiento en 2024, pero surgieron muchas cosas que decidimos no participar porque eran cosas que no nos favorecen a nosotros como creativos. Entonces, dijimos, no, mejor esto va a ser cine independiente, aunque nos cueste, pero vamos a tener completa libertad para poder realizarlo. Hicimos este pre-proyecto que básicamente solo era un tráiler donde incluimos a los dos niños. Eran como aproximadamente ocho personajes principales como para contar un poco la historia y poder buscar financiamiento. Cabe destacar que este pre-proyecto ayudó a que los niños entraran más en personaje y que los dos que participaron en el pre-proyecto se quedaron con sus personajes ya para la película oficial. Fue una experiencia maravillosa, definitivamente. Y como todo, siempre con sus retos, sus riesgos, pero es algo muy característico del cine independiente que los retos están a la orden del día y está en nosotros solucionar. ¿Qué es lo que hace falta para terminar el proyecto? JR: Estamos en el proceso de post-producción, que es básicamente la edición, mejorar la imagen, limpiar el sonido, etc. Entonces, para que el espectador pueda tener una mejor experiencia, vamos a hacer doblaje, porque sí sabemos que nuestra ciudad, San Pedro Sula, es una ciudad bastante ruidosa. Entonces, es bastante complejo el tener que rodar una película que podría decirse que casi el 40 o 50% es grabado en exteriores y en partes del centro. Entonces, hay bastante ruido y tenemos un gran reto en esa parte. Y por eso nos estamos tardando lo que nos estamos tardando, pero vamos a dar un resultado maravilloso, sin duda.

El filme es producido por Spotlight Productions, pero también tienen una colaboración con Viax, y con la Asociación Semillas Triunfadoras, ¿Nos podrías compartir más sobre esto? JR: Sí. Mauricio Fernández, que es el presidente de la organización de Semillas Triunfadoras y yo soy voluntario. Hemos realizado una cantidad de proyectos juntos, y cuando ellos se enteraron de lo que iba a tratar la película de ellos mismos salió querer ser parte, y nos ayudaron en muchísimas cosas, sobre todo en cuestión de logística. Fue un apoyo estratégico porque nos facilitaban extras. También nos ayudaron con los diplomas que se le dieron a los actores después de recibir la cantidad de talleres durante seis meses, y así, varios apoyos. Ahora, por parte de Viax, nos ayudaron con tomas aéreas y otras cosas. El Máster Color Artist, Saúl Juárez estuvo a cargo de los "looks" de los personajes. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él? JR: Sí, Saúl Juárez es un creativo muy importante para nuestro país. Me encantaría que él tuviera la exposición que él realmente se merece. Porque es alguien muy creativo, es alguien muy dinámico, y es alguien que sabe sobre el tema. Me aboqué a él porque cuando hicimos los castings, dije, ok, me encantan los rostros, me encanta el talento, pero falta algo, y definitivamente faltaba color. Discutimos ideas, y él me hizo propuestas sobre qué colores de cabello tendría que llevar tal personaje por tal razón, o el contexto en el que estaba rodeada, o si debería tener varios cambios de looks durante se narra la historia durante la secuencia de la historia. Entonces, fue un proceso bastante riguroso para él también porque teníamos que hacer horarios específicos para que cada actor llegara a cierta hora, y algunos necesitaban retoque cada ciertos días en cuanto a color, en cuanto a corte también. Entonces, él dirigía toda esa parte, ok, y sus propuestas fueron muy válidas, muy asertivas, de hecho. Y creo que le da un toque muy distinto a la caracterización, a lo que realmente proyectan los personajes, y definitivamente se ven muy realistas. Las veces que he mostrado un pequeño tráiler, o sea, la gente se queda como, ¿y él quién es? O sea, ¿realmente es un pandillero? O sea, por la caracterización que los personajes tienen. ADEMÁS: Joe Ramos, director de “Suplicio”: “Vamos a hacer historia y cambios en el cine” Algunos les pusimos tatuajes falsos, unos se raparon. Hay una actriz que hace el personaje de la mamá del niño, entonces la mamá del niño en la película tiene cáncer. Y le estoy hablando de una actriz con cabello abundante y súper largo, y ella fue la única que se rapó, y se rapó en vivo en escena. No fue así planeado como que se rapa para solo salir, no, fue en vivo. Una sola toma en vivo. Y ahí mismo introdujimos a Saúl Juárez como el estilista del personaje, para que él le acompañara en ese proceso de duelo.Y fue una escena maravillosa que yo estaba con la cámara, pero hasta yo terminé llorando. Fue algo muy emotivo porque no hubo ni una sola palabra en toda la escena. Todo fue expresión corporal, todo fue llanto, y todos terminamos llorando.

¿Nos puedes hablar más sobre los actores? JR: Ok, bueno, el personaje principal de toda la película es Jaziel, el niño. Es interpretado por Jeremy Zuniga. Cabe mencionar que Jeremy Zuniga salió en suplicio. Era un niño que simplemente llegó como un extra. Entonces, lo que me cautivó de este niño es la inocencia. De hecho, él tiene una mirada bastante dramática, pero tiene el talento de poder transformarse. El personaje dentro de la historia tiene una transición bastante fuerte que van a conocer. Aparte de que es multitalentoso, parte de lo que más me convenció también es su personalidad. Es alguien súper educado. Y, bueno, debo destacar que todos nuestros niños son súper educados.Tal vez sea el hecho de que todos son artistas, a pesar de que la mayoría de personajes son vulnerables. Son personajes que están en contextos marginales, podríamos llamarles. Nuestros actores se adaptaron muy bien y definitivamente le dieron su toque único a cada parte. ¿Qué más te gustaría hacer en el cine?; ¿Explorar otros géneros? JR: Bueno, yo tengo muchísimos planes, definitivamente. A pesar de que he estado ocupado estos años, no solo desarrollando, grabando y editando "La sombra de ayer". Y también en las presentaciones de "Suplicio", también he continuado escribiendo, creando nuevas historias, nuevas narrativas. Y yo soy alguien muy curioso, que siempre está intentando explorar nuevas narrativas, nuevas áreas, nuevas vivencias, nuevos sentimientos también. Entonces, lo que me inspira es a lo que le pongo foco en el momento. Entonces, no sé, estoy abierto a lo que el destino me ponga en algún momento y me diga, Joe, te toca hacer esto. Yo lo voy a agarrar con muchísima pasión, con entrega, como siempre lo hago. Y estoy fascinado de las sorpresas que me da la vida en el día a día. ¿Por qué deberíamos ver "La Sombra de Ayer" cuando se estrene en cines? JR: Es una historia maravillosa, definitivamente tienen que verla. Es una historia que invita a la reflexión. No es difícil de asimilar, no es difícil de percibir y es digerible, pero considero también que es una historia que ayuda e invita a que nosotros seamos empáticos. Lo que muestra la película también es a resistir, es a permanecer en la fe y poner el foco sobre estas personas que son resilientes a pesar de la situación en la que están viviendo, que están intentando buscar un futuro. No están ahí porque a ellos les dio la gana, sino que fue lo que les tocó vivir. Sin embargo, están intentando cambiar su futuro. TALENTO HONDUREÑO: César Milla, cinco décadas de arte, identidad y legado hondureño Quiero aprovechar este espacio también para enviar un agradecimiento infinito a varios compatriotas que están en Estados Unidos que decidieron sumarse y apoyar nuestro proyecto. Sabemos que cada aporte vino directamente de su corazón, y aunque algunos piensen que no fue una gran cantidad, para nosotros cada contribución tiene un valor incalculable y ha sido el motor que nos ha permitido avanzar. Ver cómo nuestra gente allá se conmueve y se involucra con lo que hacemos aquí nos llena de una profunda emoción. Por eso, hoy quiero pedirles que no se detengan, que sigan creyendo en el talento de nuestra tierra y que continúen apoyando el arte en Honduras. Su respaldo cruza fronteras y es absolutamente fundamental para que nuestras historias sigan contándose y nuestra cultura siga creciendo.