Llueven críticas a Karol G por “copiar” a Yailin La Más Viral

La cantante Karol G no se detiene. Luego de lanzar su disco “Mañana será bonito” y de sumarse a la banda de sonido de la película “Barbie”, este mes dará inicio a su gira de conciertos. Además, “La Bichota” anunció el lanzamiento de un nuevo álbum y este jueves presenta su participación en el remix de una conocida canción.

En las últimas horas, la intérprete de “Provenza” volvió a llevarse todas las miradas al posar ante las cámaras con el traje de baño ideal para este verano. La prenda elegida por Karol G es de dos piezas y su diseño está inspirado en Brasil, con los característicos colores verde y amarillo de su bandera.

“Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuche y no me aguanté pedir participar en el remix. Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil”, escribió Karol G en sus redes sociales junto a fotografías y un fragmento del video de la versión remix del tema “Tá Ok”, de Dennis y Kevin O Chris, que saldrá a la luz este jueves

Pese a que en su publicación luce muy hermosa, algunos internautas no tardaron en compararla con la cantante Yailin La Más Viral y la acusaron de “copiar su estilo”.

A pesar de las críticas, la colombiana no respondió y continuó con la promoción de su nuevo trabajo musical.