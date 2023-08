Reese Witherspoon y Jim Toth ya están divorciados

Reese Witherspoon ya es oficialmente una mujer soltera. La protagonista de clásicos como ‘Una rubia muy legal’ solicitó el divorcio de su último marido, el productor y agente de artistas Jim Toth, hace ya cuatro meses. Este mismo jueves ha trascendido que el juez ha ratificado finalmente el acuerdo al que llegaron las partes para disolver legalmente su unión.

Según los documentos a los que ha tenido acceso el portal de noticias TMZ, la expareja firmó un acuerdo prematrimonial antes de pasar por el altar en 2011, del que no han trascendido más detalles. Sí se sabe, por otro lado, que ambos están en la misma página en lo que al futuro de su único hijo en común, Tennessee, se refiere, por lo que no ha habido demasiadas fricciones en ese sentido. Todo apunta a que el exmatrimonio compartirá la custodia del pequeño.

La también actriz de la exitosa serie ‘The Morning Show’, de 47 años, reconocía en una reciente entrevista que atravesaba una de las etapas más “vulnerables” de su vida. A diferencia de otras estrellas que prefieren abordar con total hermetismo sus desengaños amorosos, curiosamente Witherspoon aseguraba que su uso frecuente de las redes sociales le ofrecía una ventana abierta al mundo, que ella utilizará para sincerarse con total franqueza sobre el estado de su corazón y, sobre todo, para desmentir cualquier rumor infundado sobre su persona.

“Poder hablar directamente a la gente sobre lo que ocurre en mi vida y compartirlo a mi manera, al igual que comparto otras experiencias personales y profesionales, me hace sentir auténtica. Poder decir las cosas con mi propia voz y no permitir que nadie más controle lo que pasa. Por supuesto que seguirá habiendo especulación, pero eso es algo que no puedo controlar”, admitía la también madre de Ava y Deacon, fruto de su anterior matrimonio con el también actor Ryan Phillippe.