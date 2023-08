Moderatto anuncia su separación definitiva tras la salida de Jay de la Cueva

El pasado martes 1 de agosto por la noche, Jay de la Cueva subió un video. En éste anunció que ya no formará parte de la banda rock Moderatto.

“Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego. Voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, toda marcha increíble. Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso. Con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda, experimentando. Les agradezco mucho a todos los involucrados”, dijo el cantante.

Unas horas después, la agrupación a través de Twitter reveló el final de Moderatto.

“Después de 23 años, 276 meses, 1152 semanas, 8064 días, 19,536 horas y haber visitado 3 continentes y más de 20 países, creemos que los ciclos se cumplen y que se deben de cerrar celebrando y agradeciendo. Por eso, como grupo Moderatto dice ¡Adiós amigos! Con todo el amor y gratitud con el que Moderatto Army y los fans nos han brindado en cada uno de nuestros shows”, se puede leer en la publicación.

La banda de rock mexicano también dio a conocer a sus fieles fanáticos que se realizarán algunos conciertos de despedida, los cuales se realizarán en 2024.