Carlos Villagrán y Sean Gunn protagonizan la Comic-Con Guatemala 2025

Ciudad de Guatemala.

El actor mexicano Carlos Villagrán, que dio vida a Quico en 'El Chavo del 8', y el estadounidense Sean Gunn, conocido por su papel de Kraglin en 'Guardianes de la Galaxia', fueron este sábado las figuras estelares de la Comic-Con Guatemala 2025.

La convención, considerada la más grande e importante del país y que se celebra este 4 y 5 de octubre, cumple su promesa de ser el "crossover más esperado del año" al reunir a más de 20.000 asistentes listos para compartir su pasión por la cultura pop.

El encuentro tuvo lugar en el Parque de la Industria, un pabellón ubicado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala y que reunió a invitados internacionales que ofrecieron paneles gratuitos, en los que el público pudo estar a pocos metros de sus actores favoritos.

El ambiente del evento estuvo lleno de creatividad, especialmente entre los cosplayers que dieron vida a sus personajes favoritos.