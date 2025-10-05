Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre con 'De Rey a Rey' en la Ciudad de México

Ciudad de México.

El cantante mexicano Alejandro Fernández ofreció este sábado un concierto-homenaje dedicado a su padre, Vicente Fernández (1940-2021), con un lleno en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, que con un aforo de 60.000 se convirtió en un coro único.

Fernández, de 54 años, realizó un recorrido musical de su carrera y repasó canciones que hiciera famosas su padre, el llamado 'Charro de Huentitán'.

"Ahora que estoy aquí en el escenario se me enchina la piel de recordar esos momentos cuando estaba aquí mi padre, hubiera hecho este concierto con él, gracias por acompañarnos", dijo Fernández, quien portaba un traje de charro negro, al iniciar el espectáculo.

"Les prometo que esta noche va a ser muy especial, vamos a cantar, vamos a celebrar y vamos a cantar juntos la música más bonita del mundo que es nuestra música mexicana", añadió para, de inmediato, iniciar su actuación.

En las más de 30 canciones que interpretó, Fernández cumplió tres duetos uno con su hija Camila Fernández, nieta de Vicente, con la cantante Yuridia y otra con el cantante de regional mexicano Edén Muñoz.