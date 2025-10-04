  1. Inicio
Adam Driver y Anne Hathaway protagonizarán el drama bélico 'Alone at Dawn'

La película, producida por Amazon MGM Studios, está basada en el libro de título homónimo de Dan Schilling y Lori Chapman Longfritz.

  • 04 de octubre de 2025 a las 10:47 -
  • Agencia EFE
Imagen de archivo de Anne Hathaway.

Las estrellas Adam Driver y Anne Hathaway protagonizarán 'Alone at Dawn', un drama bélico basado en hechos reales dirigido por el cineasta estadounidense Ron Howard ('A Beautiful Mind'), informó Deadline.

La película, producida por Amazon MGM Studios, está basada en el libro de título homónimo de Dan Schilling y Lori Chapman Longfritz, que a su vez se inspiraron en la historia del controlador de combate de la Fuerza Aérea, John Chapman, muerto durante una operación en Afganistán en 2002.

Anne Hathaway se cae en rodaje, pero lo maneja con estilo

El filme narra como años después de que Chapman combatiera para salvar a sus compañeros soldados, un oficial de inteligencia se esfuerza por demostrar la valentía del sargento fallecido, liderando una investigación que finalmente le aseguraría la Medalla de Honor en 2018, explica la revista especializada.

Amazon prevé el estreno de este proyecto en cines, aunque por el momento no tiene fecha.

El anuncio coincide para Hathaway con el rodaje de 'The Devil Wears Prada 2' ('El diablo viste de Prada 2') y la finalización de la esperada 'The Odyssey' ('La Odisea'), la adaptación de la epopeya griega de Christopher Nolan.

Por su parte, Driver aparecerá próximamente en la comedia dramática 'Father Mother Sister Brother'.

