"Democratizar la economía": la promesa de Rixi Moncada en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras

Rixi Moncada, candidata presidencial del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) visitó el sábado el departamento de Ocotepeque, en la región occidental, y prometió "democratizar" la economía hondureña. “Nuestra propuesta es contra el despojo histórico: democratizar la economía mediante la eliminación de la central de riesgo. El único riesgo real de este pueblo son esos dos candidatos mojigatos y a ellos los vamos a detener en las urnas.”, expresó la presidenciable.

Además, Moncada indicó que terminará el hospital que actualmente se construye en Ocotepeque y defenderá la salud del pueblo hondureño. "La refundación comienza con atender a quienes más lo necesitan", expresó.

Crítica al sector bancario por altas tasas de interés

Durante su discurso, la candidata de Libre cuestionó al sector bancario hondureño por las altas tasas de intereses. "Ellos hablan de transparencia y ahora el pueblo les va a pasar factura de transparencia". "Queremos saber cuánto ganan los bancos y por qué nos cobran del 40% al 100% de intereses, mientras ellos se prestan L100 millones al 2% de interés", criticó la también exministra de Finanzas ante decenas de personas que la acompañaron durante el mitin de campaña.

Compromiso con la niñez

Por otro lado, Rixi Moncada dijo que mantiene un compromiso con la niñez hondureña. "Tengo tres hijos y entiendo lo que significa para una madre llevar a su hijo en su vientre durante nueve meses; comprendo ese amor tan profundo", manifestó.

