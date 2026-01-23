La Mundial inaugura su tienda 19 en La Entrada, Copán y refuerza su expansión nacional

La Entrada, Copán.

La zona occidental de Honduras sumó un nuevo polo comercial con la inauguración de la tienda número 19 de La Mundial, ubicada en La Entrada, Copán. La apertura, realizada el jueves 22 de enero, marcó el ingreso formal de la cadena a esta región, fortaleciendo su cobertura nacional. Con más de 60 años de historia, La Mundial se ha consolidado como una de las cadenas ferreteras y de electrodomésticos más reconocidas de Honduras, bajo el lema “La Ferretería de los Hondureños”.

Desde su fundación en la década de 1960, la empresa ha acompañado a miles de familias en proyectos de hogar y construcción, ampliando su presencia en ciudades estratégicas como San Pedro Sula, Choloma, Tegucigalpa, La Ceiba, Siguatepeque y Choluteca, además de fortalecer su canal digital con comercio electrónico y envíos a nivel nacional.

Modernidad, amplitud y seguridad

Roger Ariel Nataren, gerente comercial de La Mundial explicó que fueron más de 8 meses de arduo trabajo que incluyen desde el proceso de planeación, construcción, montaje e inauguración de la moderna tienda número 19 de La Mundial. “El nuevo complejo cuenta con 8,994.22 metros cuadrados de construcción, de los cuales 6,000 corresponden al área comercial, alrededor de 152 estacionamientos para vehículos y más de 80 estacionamientos para motocicletas. También nos enorgullece anunciar la generación de más de 150 empleos directos, contribuyendo al dinamismo económico del municipio y su entorno”, indicó el ejecutivo.

Cabe señalar que la sucursal fue diseñada bajo los conceptos más modernos desarrollados por la compañía en los últimos años. Incorpora iluminación de alto nivel, áreas climatizadas, seguridad privada, cajas diseñadas para agilizar la atención y personal capacitado.

Además, alberga todas las líneas de productos que La Mundial ofrece a nivel nacional, incluyendo:

• Construcción

• Hogar

• Electrodomésticos

• Jardinería

• Juguetes

• Automotriz

• Fontanería

• Electricidad

• Iluminación

• Bicicleta/Motocicleta

• Mascotas

• Decoración

• Línea blanca

• Deportes

• Herramientas, cerrajería

• Temporada y más

La empresa enfatiza que la tienda reúne los aprendizajes acumulados durante décadas de operación, apostando por una experiencia de compra cómoda, eficiente y familiar.

Legado y planes

La ceremonia de inauguración reunió a ejecutivos de La Mundial, encabezados por su presidente ejecutivo Kenny Yuja y su familia, así como también el alcalde de La Entrada, Copán el señor José Vicente León Rojas, representantes de la iglesia católica, proveedores y aliados comerciales, medios de comunicación y público en general, quienes desde tempranas horas hicieron largas filas para presenciar la apertura de la primera Mega Tienda en la zona occidental del país.

En su discurso de inauguración el presidente de La Mundial, Kenny Yuja, destacó el relevo generacional dentro de la empresa y el papel estratégico que han asumido sus hijos en la expansión del negocio, al afirmar que “Esta nueva generación ha revolucionado la industria con nuevas ideas, incorporación de tecnología y diferentes avances tanto en la construcción como en la forma de venta, lo que se traduce en desarrollo”. Yuja remarcó que las decisiones se toman de forma colectiva y puso como ejemplo la apertura de nuevas tiendas y la introducción de diversas líneas de productos por lo que expresó su orgullo y respaldo permanente a este liderazgo emergente. “Para mí es un gran orgullo y por eso siempre estoy apoyándoles para que confíen en sus capacidades y traten de tomar las mejores decisiones en conjunto”.

En su intervención, también delineó los planes de crecimiento de la compañía, al recordar que en los últimos tres años se abrieron sucursales en Villanueva, Satélite, Siguatepeque, La López y Tegucigalpa, y que en 2026 se suma La Entrada, Copán, además de un nuevo proyecto en Tocoa: “Antes de que termine este año tenemos como meta la inauguración de la tienda en Tocoa”. Asimismo, anunció la construcción de un nuevo Centro de Distribución para respaldar la expansión operativa: “Es un proyecto muchísimo más grande, pero es algo que ocupamos para continuar manteniendo todas las operaciones y seguir creciendo en Honduras”.

El empresario cerró con un mensaje de confianza en el país y agradecimiento a los distintos públicos de la empresa: “Hoy más que nunca tenemos fe en el futuro de Honduras. muchas gracias a todos los colaboradores, proveedores, clientes y a las familias hondureñas, que son los que nos motivan a seguir adelante”.

Resaltando el orgullo copaneco

El alcalde de La Entrada, Copán, José Vicente León Rojas, destacó la relevancia de la nueva apertura de La Mundial en la ciudad, al calificarla como uno de los proyectos empresariales más importantes de la zona. Asimismo, agradeció y felicitó a la familia Yuja por su visión de inversión y confianza en el país, “Honduras es bendecida, al contar con empresarios dispuestos y visionarios. Gracias por elegir nuestra ciudad para abrir esta importante sucursal”.

El edil resaltó el impacto de la empresa en la generación de empleo y la necesidad de fortalecer la cultura de servicio, al dirigirse a los colaboradores: “De ustedes depende la permanencia del trabajo y también de que la clientela fluya en este negocio, como ciudad no defraudemos la confianza que hoy La Mundial ha depositado en nosotros”. Los actos de inauguración también contaron con la participación de los aliados estratégicos y representantes de las empresas proveedoras, quienes otorgaron diferentes reconocimientos a ejecutivos y agradecieron a la gerencia de La Mundial por acercar sus productos a la población hondureña. Entre ellos destacaron: Sherwin Willians, Camas Aurora, Cementos del Norte, Cemplus, Black & Decker, Silvana, Admix entre otros.

