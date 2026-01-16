Supermercados Colonial te lleva al Mundial 2026 con su nueva promoción

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial lanzó su nueva campaña mundialista titulada “¡Viví la pasión con Supermercados Colonial!”, una propuesta que busca llevar la emoción del fútbol a otro nivel y premiar la fidelidad de sus clientes. Con esta iniciativa, la cadena de supermercados se suma al ambiente previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, ofreciendo una experiencia única ligada al evento deportivo más importante del planeta. A través de su programa de lealtad, Supermercados Colonial brindará la oportunidad a tres afortunados clientes de ganar un paquete de viaje para asistir de manera presencial a un partido del Mundial 2026 en Estados Unidos. La promoción está diseñada para que los participantes no solo acumulen puntos, sino que los conviertan en la posibilidad real de vivir el fútbol desde las gradas.

La campaña se desarrolla en alianza con LTN Sports, lo que garantiza una experiencia completa y de alto nivel para los ganadores. Cada paquete de viaje incluye boletos aéreos de ida y vuelta, hospedaje, transporte interno y un asiento asegurado en uno de los partidos del Mundial. En total serán tres ganadores, quienes podrán viajar a distintas ciudades estadounidenses donde se disputarán encuentros del torneo. Para participar, los clientes deberán contar con su tarjeta de Puntos Colonial, herramienta clave del programa de lealtad de la cadena. Cada 400 Puntos Colonial podrán canjearse por un boleto para la rifa, aumentando las probabilidades de ganar entre más boletos se acumulen a lo largo de la promoción.