Crafted Flatzz, la propuesta artesanal que renueva el menú de Pizza Hut

Pizza Hut vuelve a marcar pauta en la industria gastronómica con el lanzamiento de Crafted Flatzz, una nueva línea de pizzas que responde a las tendencias actuales de consumo: sabores intensos, recetas bien pensadas y una presentación contemporánea que transforma cada comida en una experiencia distinta. Esta propuesta llega para quienes buscan algo más que lo tradicional, sin perder el sello característico de la marca.

Crafted Flatzz se distingue por su base semi delgada, diseñada para resaltar la combinación de ingredientes cuidadosamente seleccionados. Inspiradas en técnicas de preparación más artesanales, estas pizzas apuestan por texturas equilibradas y perfiles de sabor definidos, logrando un balance entre indulgencia y sofisticación que eleva la experiencia de consumo. La variedad Fajita de Res & Chipotle ofrece una mezcla audaz de salsa BBQ cremosa, queso mozzarella fundido y jugosos trocitos de fajita de res, coronados con salsa chipotle y BBQ. El chimol fresco aporta un contraste que equilibra las notas ahumadas y cremosas, creando un bocado complejo y memorable.

Para los amantes de los sabores intensos, Chorizo Español & Pepperoni combina salsa pizza, mozzarella derretida y una mezcla de pepperoni, chorizo español y vegetales frescos. El resultado es una especialidad aromática y llena de carácter, pensada para quienes disfrutan de perfiles robustos y tradicionales con un giro contemporáneo. Chicken Garlic Parmesan destaca por su perfil cremoso y sofisticado. Con base de salsa Alfredo, mozzarella y trocitos de pollo bañados en salsa de ajo parmesano, esta opción ofrece una experiencia indulgente, aromática y cuidadosamente equilibrada, ideal para quienes prefieren sabores suaves pero profundamente definidos.