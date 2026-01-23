Chinawok presenta nuevas opciones para los amantes de la comida oriental: Pollo Kung Pao y plátano maduro

San Pedro Sula.

Chinawok, reconocido por reunir las mejores recetas de la comida oriental, continúa fortaleciendo su presencia en Honduras con el lanzamiento de nuevas opciones que amplían su característico menú. La marca apuesta por innovaciones pensadas para conquistar a los amantes de los sabores intensos y equilibrados, manteniendo la esencia que la ha posicionado entre las favoritas del público.

La principal novedad es el Pollo Kung Pao, un platillo elaborado con pechuga de pollo salteada al punto, vegetales frescos y cacahuate, todo integrado en una salsa oriental que logra un balance perfecto entre sabor y textura. Esta receta llega como una opción ideal para quienes buscan una experiencia auténtica inspirada en la cocina asiática. Como complemento, Chinawok incorpora el plátano maduro a su oferta, un acompañamiento versátil que resalta por su sabor suave y ligeramente dulce. Esta adición se presenta como el aliado perfecto para realzar cualquier platillo del menú, aportando un contraste que enriquece la experiencia gastronómica.

La propuesta también se extiende al segmento de postres con la llegada de los plátanos en gloria. Esta alternativa dulce está elaborada con plátanos maduros caramelizados en azúcar y canela, pensada para cerrar la comida con un toque tradicional y reconfortante. Los plátanos en gloria pueden disfrutarse solos o acompañados de una bola de helado, lo que los convierte en una opción flexible para diferentes gustos. Con esta incorporación, Chinawok amplía su menú más allá de los platos fuertes, ofreciendo una experiencia completa de principio a fin.