La Colonia arranca el 2026 premiando el estudio y la vida saludable con su nueva promoción

El comienzo de un nuevo año suele estar marcado por metas renovadas y planes enfocados en el progreso personal y familiar. En ese espíritu, Supermercados La Colonia presenta su promoción “Este 2026, aplicados & en forma con La Colonia”, una iniciativa pensada para acompañar a sus clientes en el regreso a clases y en la adopción de hábitos más saludables.
La campaña invita a transformar las compras cotidianas en oportunidades reales de ganar premios útiles para el estudio y el bienestar. Con una compra mínima de 300 lempiras en marcas patrocinadoras, los clientes participan automáticamente en el sorteo de atractivos artículos que facilitan el aprendizaje, la conectividad y la actividad física en el hogar.
Entre los premios destacan 30 laptops y 30 tablets, ideales para apoyar la educación de niños y jóvenes, así como 20 smartwatch y 20 audífonos Bluetooth que se adaptan a las rutinas diarias de estudio, trabajo y entretenimiento. A esto se suman 5 caminadoras y 10 bicicletas elípticas, enfocadas en fomentar el ejercicio y el cuidado de la salud desde casa.
De acuerdo con representantes de la empresa, la promoción busca ser un respaldo tangible para las familias hondureñas en el cumplimiento de sus propósitos de inicio de año. La propuesta refuerza el compromiso de La Colonia de estar presente no solo en la mesa, sino también en los momentos clave de crecimiento, aprendizaje y bienestar.
La dinámica de la promoción permite que cada visita al supermercado se convierta en una experiencia con valor agregado, mientras los clientes continúan adquiriendo sus productos favoritos. De esta manera, La Colonia integra el ahorro, la conveniencia y la posibilidad de ganar en una sola propuesta.
La promoción estará vigente del 16 de enero al 12 de marzo de 2026 en las 71 tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional, así como en las compras realizadas a través de su plataforma en línea. Con esta iniciativa, la cadena reafirma su liderazgo y su cercanía con los consumidores, apostando por un 2026 más aplicado y en forma para todos