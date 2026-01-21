La Colonia arranca el 2026 premiando el estudio y la vida saludable con su nueva promoción

El comienzo de un nuevo año suele estar marcado por metas renovadas y planes enfocados en el progreso personal y familiar. En ese espíritu, Supermercados La Colonia presenta su promoción “Este 2026, aplicados & en forma con La Colonia”, una iniciativa pensada para acompañar a sus clientes en el regreso a clases y en la adopción de hábitos más saludables.

La campaña invita a transformar las compras cotidianas en oportunidades reales de ganar premios útiles para el estudio y el bienestar. Con una compra mínima de 300 lempiras en marcas patrocinadoras, los clientes participan automáticamente en el sorteo de atractivos artículos que facilitan el aprendizaje, la conectividad y la actividad física en el hogar.

Entre los premios destacan 30 laptops y 30 tablets, ideales para apoyar la educación de niños y jóvenes, así como 20 smartwatch y 20 audífonos Bluetooth que se adaptan a las rutinas diarias de estudio, trabajo y entretenimiento. A esto se suman 5 caminadoras y 10 bicicletas elípticas, enfocadas en fomentar el ejercicio y el cuidado de la salud desde casa.