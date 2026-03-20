Liberan variedad de café resistente a la roya al inaugurar Cafexpo

San Pedro Sula

Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) liberó una nueva variedad de café altamente resistente a la roya y sequía durante la inauguración de Cafexpo 2026, el evento más importante que reúne a toda la cadena del café en Honduras. La variedad, denominada Hondunova, ha sido presentada como una opción innovadora y adaptada a los desafíos actuales del cultivo cafetalero, como el cambio climático, que en los últimos años ha afectado a varios países de América Latina.

Pedro Mendoza, presidente del Ihcafe, explicó que Hondunova destaca por su resistencia a la roya (enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatrix), su tolerancia a condiciones de sequía y su adaptabilidad a altitudes medias, permitiendo su cultivo entre los 700 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Esta liberación es parte de las investigaciones y los esfuerzos continuos del Ihcafe por fortalecer la resiliencia del sector cafetalero hondureño frente al cambio climático, plagas y variabilidad. Honduras, como principal productor de café en Centroamérica y uno de los líderes en la región, ha priorizado desde hace años el desarrollo de variedades mejoradas genéticamente para mantener la competitividad y sostenibilidad de la caficultura, según Mendoza.

Cafexpo, es celebrada los días 20 y 21 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl en San Pedro Sula, y representa la primera feria nacional de esta magnitud organizada por el Ihcafe y socios estratégicos. En la inauguración de este evento participaron funcionarios del gobierno, entre ellos, Marían Antonia Mejía, designada presidencial, quien representó al presidente Nasry Asfura, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y otras autoridades de diferentes instituciones estatales.