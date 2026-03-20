Roatán será sede de TEDx por primera en abril

Honduras

Cinco ponentes locales subirán al escenario el próximo 9 de abril de 2026 en Roatán, en el marco de TEDxRoatán, para compartir ideas sobre conservación marina, empoderamiento femenino, resiliencia humana y el sueño de la nueva generación hondureña. Por primera vez en la historia de la isla, Roatán será escenario de un evento TEDx: una jornada de charlas, reflexión e intercambio de ideas que conectará la riqueza humana, cultural y ambiental del Caribe hondureño con la red global de pensadores que ha convertido a TED en una de las plataformas intelectuales más influyentes del mundo. Bajo el nombre TEDxRoatán: Island Mosaic, el evento representa un hito para la isla, al ser la primera vez que Roatán toma la palabra ante el mundo bajo una marca que ha llevado al escenario a figuras como Bill Gates, Jane Goodall, Richard Branson y Daniel Kahneman. En esta edición, cinco voces de la isla —activistas, científicos, emprendedores y estudiantes— compartirán ideas que reflejan tanto la esencia como el potencial de este territorio. La jornada se celebrará entre las 2:00 y las 5:15 de la tarde en las instalaciones del Distrito Beta, en Próspera Zede, y reunirá a cinco ponentes con raíces en la isla para compartir ideas en torno a la conservación del arrecife, los derechos de la mujer, la resiliencia personal y el futuro de la juventud hondureña.

El tema central, Island Mosaic, resalta la identidad diversa de Roatán como un conjunto de piezas únicas que cobran sentido en conjunto. Con raíces garífunas, anglosajonas, caribeñas, latinas e internacionales, además de su riqueza natural representada por el arrecife de coral y su creciente comunidad de innovación, la isla se presenta como un espacio fértil para la generación de ideas con impacto global.



Qué esperar del primer TEDxRoatan

Las charlas buscan responder a una pregunta clave: ¿qué tiene Roatán para decirle al mundo? Desde la biología marina hasta la justicia social, pasando por experiencias personales y la visión de la juventud, los contenidos ofrecerán una mirada profunda y diversa de una isla que trasciende su imagen turística. Entre los ponentes destaca Trudy Hilton, quien abordará la lucha contra la opresión doméstica y el papel de la educación en el empoderamiento femenino. Asimismo, Fernando García compartirá su experiencia como sobreviviente de cáncer, resaltando el poder de la comunidad y la amabilidad en momentos de adversidad. En el ámbito científico, Andrea Godoy Mendoza presentará avances en la reproducción sexual asistida de corales, una técnica innovadora para la restauración de arrecifes. Por su parte, Quentin Caussin, conocido como “Paco Lacoste”, enfatizará la importancia del vínculo emocional con el océano como elemento clave en la conservación marina. La representación de la juventud estará a cargo de Angie Paola, quien compartirá su historia de superación y sus aspiraciones académicas, con un mensaje inspirador sobre la importancia de soñar sin límites. El evento cuenta con el respaldo de Honduras Próspera Inc. como socio general, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural, educativo y comunitario de la isla. En los últimos años, esta organización ha impulsado la realización de eventos internacionales en Roatán, promoviendo el acceso local a espacios de innovación, conocimiento y diálogo global. De acuerdo con Erick Brimen, iniciativas como TEDxRoatán reflejan la capacidad de la isla para evolucionar más allá de su riqueza natural, posicionándose también como un referente en la generación de ideas y talento humano.