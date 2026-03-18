Walmart refuerza inversiones y compromiso con Honduras

El presidente de la República, Nasry Asfura, sostuvo este miércoles una reunión con ejecutivos de Walmart Centroamérica para reforzar el compromiso de la empresa con el país y proyectar nuevas inversiones.
Walmart es una compañía del sector comercio cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en la región. Actualmente opera más de 900 tiendas en cuatro formatos: descuentos, bodegas, supermercados y supercenters, distribuidas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
“Estamos muy contentos de haber sostenido una reunión muy positiva en la que reiteramos nuestro compromiso con Honduras, con el crecimiento y con nuestro propósito de ayudar a las familias centroamericanas a ahorrar para vivir mejor. Somos muy optimistas sobre lo que viene hacia adelante”, destacó la directora general de Walmart Centroamérica, Cristina Ronski.
Trabajo en equipo
Ronski detalló que durante el encuentro se abordaron temas clave orientados al fortalecimiento de la economía, la educación y el desarrollo del país.
“Estamos alineados con los planes del presidente Asfura para impulsar el crecimiento económico de Honduras y contribuir al bienestar de su población”, subrayó.
La ejecutiva anunció que Walmart proyecta acelerar su crecimiento mediante nuevas inversiones en el país.
“Estaremos invirtiendo en la apertura de nuevas tiendas para llevar nuestros precios bajos a más comunidades, así como fortaleciendo nuestra plataforma digital y facilitando servicios como el cobro de remesas dentro de nuestras tiendas”, explicó.
Fuentes de empleo
Actualmente, Walmart cuenta con 40 tiendas en Honduras y genera alrededor de 3,300 empleos directos, además de impactar indirectamente a miles de personas a través de su cadena de proveedores, incluyendo productores locales que generan más de 3,000 empleos adicionales.
Durante las últimas dos décadas, la compañía ha mantenido firme su compromiso con Honduras, apostando por el desarrollo económico y social del país.
Participantes de la reunión
Además del mandatario, en la reunión participaron:
Juan Carlos García, secretario de la Presidencia.
Cristina Ronski, directora general de Walmart Centroamérica.
Javier Treviño Cantú, vicepresidente de Asuntos Corporativos de México y Centroamérica.
María Monserrat Bonilla, directora legal.
Aquileo Sánchez, director de Asuntos Corporativos de Centroamérica.
John Lenhart, vicepresidente de Asuntos Globales de Walmart Internacional.
May Lang Hung, gerente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Centroamérica