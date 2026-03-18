Dole y Honduras proyectan transformar Puerto Castilla en polo de desarrollo

El presidente de la República, Nasry Asfura, lideró este miércoles una reunión de alto nivel con ejecutivos de Dole Fresh Fruit International. El objetivo fue consolidar una alianza estratégica para transformar Puerto Castilla, en Colón, en un nuevo motor de desarrollo económico para Honduras y la región del Caribe.
En el encuentro participaron Renato Acuña, presidente de Dole Fresh Fruit International; Francisco Darío Lobo Flores, representante legal de Standard Fruit de Honduras; Héctor Ferrera, gerente general para Honduras y Guatemala; y Mauricio Villeda Jr., de Gufa Law.
También acompañó la reunión Ana Carolina Sikaffy, directora ejecutiva de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico.
Visión compartida de desarrollo logístico
Durante la reunión, ambas partes avanzaron en una visión conjunta de inversión a largo plazo, centrada en potenciar Puerto Castilla como un activo estratégico para la logística, el comercio internacional y la generación de empleo.
La propuesta presentada por Dole contempla una expansión progresiva de la infraestructura portuaria, que incluye la ampliación del muelle, mejoras en la eficiencia operativa y la modernización de los procesos logísticos.
El objetivo es aumentar la capacidad de atención de buques y responder a las nuevas dinámicas del comercio global.
Asimismo, se planteó un esquema de zonificación inteligente del puerto, que permitirá especializar áreas para el manejo de contenedores, graneles sólidos y líquidos, así como cargas estratégicas vinculadas a sectores agrícola, industrial y exportador.
La participación de Renato Acuña, líder global de Dole, reafirma la confianza de la compañía en el nuevo gobierno de Honduras y en el potencial logístico de Puerto Castilla como parte de su red internacional.
El presidente Asfura destacó que este tipo de alianzas reflejan el rumbo de su administración hacia una economía más competitiva, abierta a la inversión y orientada a generar oportunidades para la población.
“El interés de una empresa con la trayectoria y capacidad que posee Dole representa una oportunidad concreta para transformar Puerto Castilla en un nuevo motor de crecimiento y empleo para Honduras”, afirmó el mandatario.
Empleo y desarrollo regional
El fortalecimiento de Puerto Castilla permitirá dinamizar las comunidades aledañas, generar empleo, impulsar servicios conexos y elevar la competitividad del litoral Atlántico.
La reunión sienta las bases para un trabajo técnico conjunto entre el Gobierno de Honduras y el sector privado, con la visión de convertir Puerto Castilla en una plataforma portuaria moderna, eficiente y sostenible, capaz de atraer inversión, expandir la actividad económica y mejorar la calidad de vida de miles de familias hondureñas.