Dole y Honduras proyectan transformar Puerto Castilla en polo de desarrollo

Tegucigalpa, Honduras

También acompañó la reunión Ana Carolina Sikaffy, directora ejecutiva de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico .

En el encuentro participaron Renato Acuña, presidente de Dole Fresh Fruit International ; Francisco Darío Lobo Flores, representante legal de Standard Fruit de Honduras ; Héctor Ferrera, gerente general para Honduras y Guatemala; y Mauricio Villeda Jr., de Gufa Law.

El presidente de la República, Nasry Asfura , lideró este miércoles una reunión de alto nivel con ejecutivos de Dole Fresh Fruit International . El objetivo fue consolidar una alianza estratégica para transformar Puerto Castilla , en Colón, en un nuevo motor de desarrollo económico para Honduras y la región del Caribe.

Durante la reunión, ambas partes avanzaron en una visión conjunta de inversión a largo plazo, centrada en potenciar Puerto Castilla como un activo estratégico para la logística, el comercio internacional y la generación de empleo.

La propuesta presentada por Dole contempla una expansión progresiva de la infraestructura portuaria, que incluye la ampliación del muelle, mejoras en la eficiencia operativa y la modernización de los procesos logísticos.

El objetivo es aumentar la capacidad de atención de buques y responder a las nuevas dinámicas del comercio global.

Asimismo, se planteó un esquema de zonificación inteligente del puerto, que permitirá especializar áreas para el manejo de contenedores, graneles sólidos y líquidos, así como cargas estratégicas vinculadas a sectores agrícola, industrial y exportador.

La participación de Renato Acuña, líder global de Dole, reafirma la confianza de la compañía en el nuevo gobierno de Honduras y en el potencial logístico de Puerto Castilla como parte de su red internacional.

El presidente Asfura destacó que este tipo de alianzas reflejan el rumbo de su administración hacia una economía más competitiva, abierta a la inversión y orientada a generar oportunidades para la población.

“El interés de una empresa con la trayectoria y capacidad que posee Dole representa una oportunidad concreta para transformar Puerto Castilla en un nuevo motor de crecimiento y empleo para Honduras”, afirmó el mandatario.