Reservas netas del BCH superan cifra histórica de $11,000 millones

El Banco Central de Honduras (BCH) reporta una acumulación inédita de reservas internacionales netas.
Al pasado 24 de marzo, el saldo ascendió a 11,061.3 millones de dólares, equivalente a 6.7 meses de importaciones de bienes y servicios.
Cada mes de importaciones equivale a 1,650 millones de dólares. En comparación con el saldo registrado a diciembre de 2025 (10,219.1 millones de dólares), se observa una acumulación de $842.2 millones.
La acumulación de reservas se explica por un mayor ingreso de divisas -compra de dólares-, con 5,711.4 millones de dólares, superando los egresos -venta- por $4,823.6 millones, dejando una cifra favorable de $887.8 millones.
Hasta el momento las autoridades del BCH no han explicado los factores que han impulsado la acumulación de reservas internacionales en el presente año.
De acuerdo con el Banco Central, las dos principales fuentes de ingreso de divisas a la economía hondureña son las remesas familiares con 2,308.3 millones de dólares al pasado 12 de marzo, seguido del café con $939.6 millones.
La meta de acumulación de reservas netas del BCH es igual o mayor a cinco meses de importaciones de bienes y servicios, que equivalen a 8,250 millones de dólares, según el Programa Monetario 2025-2026.
De diciembre 2025 a febrero 2026, el saldo de las reservas internacionales netas superó 10,000 millones de dólares, sin embargo, el pasado martes sobrepasó la cifra de $11,000 millones.
Se espera que en abril próximo el directorio del Banco Central de Honduras apruebe el Programa Monetario 2026-2027, en donde se actualizará la meta de reservas netas para este año.
La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo en el país en febrero pasado concluyó que “los precios favorables de exportación y las remesas continúan ayudando a fortalecer las reservas internacionales”.