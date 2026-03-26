Reservas netas del BCH superan cifra histórica de $11,000 millones

Tegucigaloa.

El Banco Central de Honduras (BCH) reporta una acumulación inédita de reservas internacionales netas. Al pasado 24 de marzo, el saldo ascendió a 11,061.3 millones de dólares, equivalente a 6.7 meses de importaciones de bienes y servicios.

Cada mes de importaciones equivale a 1,650 millones de dólares. En comparación con el saldo registrado a diciembre de 2025 (10,219.1 millones de dólares), se observa una acumulación de $842.2 millones. La acumulación de reservas se explica por un mayor ingreso de divisas -compra de dólares-, con 5,711.4 millones de dólares, superando los egresos -venta- por $4,823.6 millones, dejando una cifra favorable de $887.8 millones. Hasta el momento las autoridades del BCH no han explicado los factores que han impulsado la acumulación de reservas internacionales en el presente año.