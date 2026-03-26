Hondureños presentes en el Producer & Rosters Forum 2026

San Pedro Sula

Productores y tostadores de café hondureños participan hoy y mañana 27 de marzo en el Producer & Roaster Forum (PRF) El Salvador 2026, junto con expertos y compradores de todo el mundo.

Más de 4,200 participantes y alrededor de 500 compradores internacionales se reúnen en el Producer & Roaster Forum (PRF) El Salvador 2026, un evento que posiciona a ese país como epicentro del café de especialidad en la región y que proyecta oportunidades de negocio superiores a los 15 millones de dólares.

El encuentro, que se desarrolla el 26 y 27 de marzo, reúne a productores, tostadores, exportadores y expertos de distintos países, consolidándose como una de las plataformas más relevantes para el intercambio comercial, la formación y el análisis de tendencias globales en la industria cafetera.