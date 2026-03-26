Hondureños presentes en el Producer & Rosters Forum 2026

Productores y tostadores de café hondureños participan hoy y mañana 27 de marzo en el Producer & Roaster Forum (PRF) El Salvador 2026, junto con expertos y compradores de todo el mundo.
Más de 4,200 participantes y alrededor de 500 compradores internacionales se reúnen en el Producer & Roaster Forum (PRF) El Salvador 2026, un evento que posiciona a ese país como epicentro del café de especialidad en la región y que proyecta oportunidades de negocio superiores a los 15 millones de dólares.
El encuentro, que se desarrolla el 26 y 27 de marzo, reúne a productores, tostadores, exportadores y expertos de distintos países, consolidándose como una de las plataformas más relevantes para el intercambio comercial, la formación y el análisis de tendencias globales en la industria cafetera.
Entre los hondureños participantes se encuentra Mauricio Fajardo, CEO de MauCoffee, que junto a otros productores hondureños buscan fortalecer la presencia del café centroamericano en mercados internacionales.
Su asistencia refleja el crecimiento de las marcas hondureñas dentro del segmento de café de especialidad, así como el interés por elevar estándares de calidad, innovación y visión empresarial en un entorno altamente competitivo.
Durante el PRF, los participantes acceden a espacios de formación, conferencias, catas, competencias y networking, donde se abordan temas como sostenibilidad, mercados emergentes y nuevas dinámicas de consumo.
“MauCoffee nace con la visión de demostrar que desde Honduras se pueden construir marcas de alto nivel, capaces de competir y posicionarse en escenarios globales”, expresó Fajardo.
El foro también incluye competencias internacionales y ruedas de negocio que facilitan el contacto directo entre productores y compradores, consolidándose como una vitrina estratégica para el café de origen.
La participación de empresarios de la región en este tipo de escenarios evidencia el dinamismo del sector y el papel clave de una nueva generación de emprendedores en el posicionamiento del café centroamericano en el mercado global.