Lissi Cano: "Johel Zelaya utilizó el MP para obstaculizar el proceso electoral"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Congreso Nacional aprobó la noche del jueves la remoción de Zelaya con 93 votos a favor y procedió al nombramiento de Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo titular del Ministerio Público.

La diputada del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, se pronunció tras la destitución del ahora exfiscal general Johel Zelaya, decisión adoptada por el Poder Legislativo mediante juicio político.

Matute Cano sostuvo que la destitución responde a supuestas irregularidades en la gestión del ahora exfiscal general.

“Mediante juicio político, se destituyó a un fiscal general que desnaturalizó el Ministerio Público, utilizándolo como instrumento para obstaculizar el proceso electoral y debilitar nuestra democracia”, expresó.

La congresista afirmó que la decisión se tomó en un momento complejo para el país, marcado, según indicó, por tensiones institucionales.

“Honduras ha atravesado momentos complejos y dolorosos, donde la institucionalidad fue puesta a prueba. Pero hoy dimos un paso valiente y necesario”, manifestó.

Asimismo, destacó el nombramiento del nuevo fiscal general y la responsabilidad que asume al frente del ente acusador.

“Se ha nombrado un nuevo fiscal con la responsabilidad de devolverle al Ministerio Público su verdadero propósito: servir con independencia, transparencia y apego a la ley”, señaló.

Matute Cano aseguró que la determinación del Congreso fue adoptada con responsabilidad y compromiso con Honduras.

“Fue una determinación firme, asumida con responsabilidad y compromiso con nuestro país. Hoy actuamos con conciencia histórica”, indicó.

La parlamentaria también defendió la legitimidad de la decisión tomada por el Legislativo. “Hoy, sin duda, estamos del lado correcto de la historia”, concluyó.

