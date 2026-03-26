Nuevo giro con Senegal tras perder el título: "Es el robo más descarado"

"Es el robo administrativo más descarado y singular de la historia de nuestro deporte", denunció Abdoulaye Fall, presidente de la Federación de Fútbol de Senegal, que aseguró que su país "no se doblega ni transige sus valores" y es por eso que dará la batalla legal para que se reconozca el triunfo de su conjunto, que físicamente está en manos de Senegal.