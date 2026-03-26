Tensión: Diputados se fueron a los empujones por destitución de Johel Zelaya

El juicio político contra Johel Zelaya desató un violento enfrentamiento entre diputados de diversas bancadas en el Congreso Nacional, durante la sesión del pasado miércoles 24 de marzo.
Tras presentar Zelaya un escrito ante la Secretaría del Congreso Nacional que contenía un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción contra el decreto legislativo 51-2013 y anunciar que no comparecerá ante el pleno, la comisión investigadora del juicio político aclaró que el Congreso no posee facultades judiciales para resolver impugnaciones y procedió a la lectura del informe.
Luego de la lectura del informe, se llevó a cabo la votación, donde por unanimidad de cuatro bancadas se aprobó la destitución definitiva de Johel Zelaya, ahora exfiscal general.
La situación se tornó tensa cuando los congresistas de Libertad y Refundación comenzaron a gritar consignas, agitar pancartas y hacer sonar silbatos durante la lectura y aprobación de la destitución de Zelaya.
Entre los carteles se leían mensajes como: "¿Juicio o venganza política?", "Resolución mordaza no detendrá a Libre" y "Johel los venció en el juicio y aún así lo quieren condenar".
La tensión aumentó cuando los diputados de distintas bancadas empezaron a empujarse. Elementos de seguridad del Congreso intentaron controlar la situación y separar a los legisladores, aunque también resultaron afectados por la confrontación.
Varios congresistas tuvieron que ser contenidos por sus propios compañeros para evitar que la pelea escalara.
A pesar de los disturbios en el Hemiciclo Legislativo, se concluyó con la lectura del informe de la comisión especial.
Posteriormente, se juramentó al abogado y notario Pablo Emilio Reyes Theodore, de 43 años.
Theodore cuenta con experiencia estratégica en gestión pública, habiendo asesorado a la Junta Interventora del Ministerio Público en 2013 y desempeñado roles clave en instituciones como la DEI y el SAR, antecedentes que lo posicionan en el centro del relevo institucional dentro del ente acusador.
La presión en el Congreso volvió a aumentar tras conocerse la renuncia de Ráquel Obando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque continuará como magistrada del pleno.
El pleno, con 93 diputados presentes, aprobó a Wagner Vallecillo como titular interino de la Corte Suprema de Justicia.
Tras este nombramiento, los diputados de Libre abandonaron la sesión.