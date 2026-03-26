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Tensión: Diputados se fueron a los empujones por destitución de Johel Zelaya

Pablo Emilio Reyes Theodore asumió como nuevo fiscal general interino tras la destitución de Johel Zelaya

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El juicio político contra Johel Zelaya desató un violento enfrentamiento entre diputados de diversas bancadas en el Congreso Nacional, durante la sesión del pasado miércoles 24 de marzo.

 Fotografías: Emilio Flores / LA PRENSA
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Tras presentar Zelaya un escrito ante la Secretaría del Congreso Nacional que contenía un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción contra el decreto legislativo 51-2013 y anunciar que no comparecerá ante el pleno, la comisión investigadora del juicio político aclaró que el Congreso no posee facultades judiciales para resolver impugnaciones y procedió a la lectura del informe.

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Luego de la lectura del informe, se llevó a cabo la votación, donde por unanimidad de cuatro bancadas se aprobó la destitución definitiva de Johel Zelaya, ahora exfiscal general.

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La situación se tornó tensa cuando los congresistas de Libertad y Refundación comenzaron a gritar consignas, agitar pancartas y hacer sonar silbatos durante la lectura y aprobación de la destitución de Zelaya.

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Entre los carteles se leían mensajes como: "¿Juicio o venganza política?", "Resolución mordaza no detendrá a Libre" y "Johel los venció en el juicio y aún así lo quieren condenar".

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La tensión aumentó cuando los diputados de distintas bancadas empezaron a empujarse. Elementos de seguridad del Congreso intentaron controlar la situación y separar a los legisladores, aunque también resultaron afectados por la confrontación.

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Varios congresistas tuvieron que ser contenidos por sus propios compañeros para evitar que la pelea escalara.

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A pesar de los disturbios en el Hemiciclo Legislativo, se concluyó con la lectura del informe de la comisión especial.

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Posteriormente, se juramentó al abogado y notario Pablo Emilio Reyes Theodore, de 43 años.

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Theodore cuenta con experiencia estratégica en gestión pública, habiendo asesorado a la Junta Interventora del Ministerio Público en 2013 y desempeñado roles clave en instituciones como la DEI y el SAR, antecedentes que lo posicionan en el centro del relevo institucional dentro del ente acusador.

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La presión en el Congreso volvió a aumentar tras conocerse la renuncia de Ráquel Obando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque continuará como magistrada del pleno.

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El pleno, con 93 diputados presentes, aprobó a Wagner Vallecillo como titular interino de la Corte Suprema de Justicia.

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Tras este nombramiento, los diputados de Libre abandonaron la sesión.

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