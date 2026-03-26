Tensión: Diputados se fueron a los empujones por destitución de Johel Zelaya

Tras presentar Zelaya un escrito ante la Secretaría del Congreso Nacional que contenía un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción contra el decreto legislativo 51-2013 y anunciar que no comparecerá ante el pleno, la comisión investigadora del juicio político aclaró que el Congreso no posee facultades judiciales para resolver impugnaciones y procedió a la lectura del informe.