Aduanas reduce 80% el tiempo de revisión en La Mesa

San Pedro Sula

La Administración Aduanera de Honduras implementó una nueva funcionalidad en el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (Sarah), con la que logró reducir en un 80% el tiempo de confirmación y revisión de la Declaración Única Centroamericana (DUCA). La medida responde al incremento de paquetes provenientes de plataformas de compras internacionales y a la saturación del almacén temporal de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (SAN/EHISA), en la aduana La Mesa, ubicada en la zona norte del país.



La innovación digital permite que el analista aduanero valide, con una sola acción, la coherencia de miles de facturas asociadas a una DUCA. Con este cambio, un proceso que antes tardaba hasta tres semanas ahora se realiza en cuestión de minutos.



Perfeccionamiento del sistema Sarah

“Una sola declaración que respalda la importación puede contener hasta 3,000 ítems o imágenes de facturas de compras. Esto obligaba a los analistas a realizar revisiones manuales que tardaban semanas en concluir para continuar con el despacho aduanero”, explicó Alejandro Ayala, gerente nacional de Gestión Técnica y Normativa Aduanera.