Empresarios y políticos de Florida destaca potencial económico de Roatán

Empresarios y oficiales electos del Estado de Florida, Estados Unidos, junto con Andy Redding, alcalde de la ciudad de Starke, visitaron la Zona Próspera en Roatán, Honduras, con el propósito de fortalecer los lazos económicos, impulsar la inversión y promover la generación de empleo.
La visita se enmarca en los esfuerzos de cooperación bilateral y en el fortalecimiento de las relaciones políticas y comerciales, previo a las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre.
Durante el encuentro participaron líderes empresariales y representantes de la sociedad civil de Honduras, junto con los estadounidenses, para establecer un diálogo sobre gobernanza democrática, fortalecimiento institucional, desarrollo económico, creación de empleo, relaciones comerciales y oportunidades de inversión en el marco de las Zonas de Desarrollo Económico.
Durante dos días, los representantes del Estado de Florida recorrieron espacios como el Beta Building, Duna Residences, Circular Factory y Pristine Bay, acompañados por Erick Brimen, CEO de Próspera, y ejecutivos de la plataforma.
Erick Brimen expresó que la visita de los oficiales obedece al interés de conocer en persona el proyecto y respaldar las inversiones estadounidenses en la isla. “La visita también aporta al turismo, porque transmiten el mensaje de lo que se está haciendo en Roatán y del recorrido realizado por los destinos turísticos”, agregó.
La delegación estuvo integrada por los políticos republicanos Judson Saap, representante del Distrito 20 del Estado ante el Congreso; Omar Blanco, representante del Distrito 115, reconocido por sus proyectos en educación, salud y seguridad; Danny Nix, representante del Distrito 75 y líder comunitario con experiencia en desarrollo económico; y Fabian Basabe, representante del Distrito 106, empresario y defensor ambiental con experiencia en política internacional.
También participaron Andy Redding, alcalde de Starke y representante del Distrito 5, con amplia trayectoria en servicio público.
Sobre la visita, Omar Blanco, representante del Distrito 20 del Estado de Florida ante el Congreso, destacó que en Próspera los inversionistas buscan tener las puertas abiertas, ya que existen oportunidades en todo el mundo, pero se requieren lugares donde se brinden esas facilidades para prosperar mediante un trabajo conjunto y de apoyo mutuo.
Por su parte, Randy Fine, congresista republicano de Florida, expresó su respaldo a la visita y agradeció la información y las atenciones brindadas por los anfitriones de Próspera.
La visita evidencia el creciente interés de Estados Unidos en fortalecer su presencia económica en Honduras y en aprovechar las oportunidades que ofrece la Zona Próspera como plataforma de innovación, inversión y desarrollo sostenible en el Caribe hondureño.