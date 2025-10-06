Empresarios y políticos de Florida destaca potencial económico de Roatán

Islas de la Bahía

Empresarios y oficiales electos del Estado de Florida, Estados Unidos, junto con Andy Redding, alcalde de la ciudad de Starke, visitaron la Zona Próspera en Roatán, Honduras, con el propósito de fortalecer los lazos económicos, impulsar la inversión y promover la generación de empleo.

La visita se enmarca en los esfuerzos de cooperación bilateral y en el fortalecimiento de las relaciones políticas y comerciales, previo a las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre.

Durante el encuentro participaron líderes empresariales y representantes de la sociedad civil de Honduras, junto con los estadounidenses, para establecer un diálogo sobre gobernanza democrática, fortalecimiento institucional, desarrollo económico, creación de empleo, relaciones comerciales y oportunidades de inversión en el marco de las Zonas de Desarrollo Económico.

Durante dos días, los representantes del Estado de Florida recorrieron espacios como el Beta Building, Duna Residences, Circular Factory y Pristine Bay, acompañados por Erick Brimen, CEO de Próspera, y ejecutivos de la plataforma.