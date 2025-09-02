  1. Inicio
Premio Próspera a la Innovación en la Moda en la X edición de BAC Estilo Moda

Durante el lanzamiento de la X edición de BAC Estilo Moda se anunció la creación del Premio Próspera a la Innovación en la Moda, que reconoce la creatividad y el talento nacional

Ariel Flores, Pamela Cruz, Miguel Chong, Valeria Ríos, Blanca Bendeck, Tirso Rubio, Alejandra Chang y Lawin Paz en el lanzamiento de BAC Estilo Moda, donde se anunció el Premio Próspera a la Innovación en la Moda.

 Foto: Cortesía Estilo
Lanzamiento

San Pedro Sula, Honduras.- En el marco de la décima edición de Bac Estilo Moda, Próspera anunció el lanzamiento del Distrito de la Moda, una iniciativa que inicia con la creación del Premio Próspera a la Innovación en la Moda, un concurso que busca descubrir, impulsar y visibilizar el talento emergente en la industria de la moda hondureña.

Este premio no solo reconoce la creatividad y la innovación, sino que también abre puertas a oportunidades reales de negocio, conexiones estratégicas y crecimiento profesional.

Además, los ganadores tendrán la oportunidad de generar un impacto social directo al compartir sus conocimientos con mujeres de comunidades vecinas en Roatán.

Quienes pueden postularse

El llamado está dirigido a diseñadores, emprendedores y creativos que deseen llevar su talento al siguiente nivel. Los seleccionados recibirán una beca completa para visitar la Zona Próspera.

Alejandra Chang, vicepresidenta de Próspera Foundation.

El premio incluye un incentivo económico en dólares, un viaje de tres días con todos los gastos pagados a la Zona Próspera en Roatán y la opción de registrar una empresa en Próspera sin costo.

Podrán postularse emprendedores hondureños en etapa inicial o en crecimiento que trabajen en diversas ramas de la moda, como el diseño de ropa en alta costura, ropa casual, deportiva o infantil; diseño de accesorios como bolsos, calzado, sombreros, cinturones o bufandas; joyería en oro, plata, bisutería o piezas artesanales.

Además de textiles y estampados con la creación de telas, patrones y técnicas de teñido; sastrería y confección a medida o en producción artesanal; moda sostenible mediante materiales reciclados o procesos ecológicos; producción y estilismo para pasarela, fotografía y medios; así como proyectos que integren la tecnología aplicada a la moda, como wearables, impresión 3D o innovación digital.

Una apuesta a la innovación

Sobre esta iniciativa, Alejandra Chang, vicepresidenta de Próspera Foundation, expresó: “esta décima edición no es solo una celebración del pasado: es el trampolín hacia un futuro donde Honduras sea sinónimo de excelencia en moda. A cada diseñador le digo: su momento es ahora, su talento es nuestro orgullo. En Próspera Honduras, la verdadera prosperidad se mide por el talento que elevamos y los sueños que hacemos realidad. ¡Construyamos juntos el futuro de la moda hondureña!”.

Blanca Bendeck, directora ejecutiva de Revista Estilo.

Por su parte, Blanca Bendeck, directora ejecutiva de Revista Estilo, dijo sentirse orgullosa por el apoyo de Próspera como patrocinador de la X edición de Estilo Moda, así como por el anuncio de esta iniciativa tan importante que reconoce el trabajo y talento de la industria creativa en Honduras.

En el concurso no se aceptan productos falsificados ni aquellos que infrinjan derechos de autor, así como propuestas que no estén directamente relacionadas con la moda.

Los interesados en participar deberán llenar un formulario de aplicación y compartir de manera creativa su historia, explicando por qué iniciaron su emprendimiento y qué lo hace especial.

