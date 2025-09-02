Premio Próspera a la Innovación en la Moda en la X edición de BAC Estilo Moda

Lanzamiento

San Pedro Sula, Honduras.- En el marco de la décima edición de Bac Estilo Moda, Próspera anunció el lanzamiento del Distrito de la Moda, una iniciativa que inicia con la creación del Premio Próspera a la Innovación en la Moda, un concurso que busca descubrir, impulsar y visibilizar el talento emergente en la industria de la moda hondureña. Este premio no solo reconoce la creatividad y la innovación, sino que también abre puertas a oportunidades reales de negocio, conexiones estratégicas y crecimiento profesional. Además, los ganadores tendrán la oportunidad de generar un impacto social directo al compartir sus conocimientos con mujeres de comunidades vecinas en Roatán.

Quienes pueden postularse

El llamado está dirigido a diseñadores, emprendedores y creativos que deseen llevar su talento al siguiente nivel. Los seleccionados recibirán una beca completa para visitar la Zona Próspera.

El premio incluye un incentivo económico en dólares, un viaje de tres días con todos los gastos pagados a la Zona Próspera en Roatán y la opción de registrar una empresa en Próspera sin costo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Podrán postularse emprendedores hondureños en etapa inicial o en crecimiento que trabajen en diversas ramas de la moda, como el diseño de ropa en alta costura, ropa casual, deportiva o infantil; diseño de accesorios como bolsos, calzado, sombreros, cinturones o bufandas; joyería en oro, plata, bisutería o piezas artesanales. Además de textiles y estampados con la creación de telas, patrones y técnicas de teñido; sastrería y confección a medida o en producción artesanal; moda sostenible mediante materiales reciclados o procesos ecológicos; producción y estilismo para pasarela, fotografía y medios; así como proyectos que integren la tecnología aplicada a la moda, como wearables, impresión 3D o innovación digital.

Una apuesta a la innovación

Sobre esta iniciativa, Alejandra Chang, vicepresidenta de Próspera Foundation, expresó: “esta décima edición no es solo una celebración del pasado: es el trampolín hacia un futuro donde Honduras sea sinónimo de excelencia en moda. A cada diseñador le digo: su momento es ahora, su talento es nuestro orgullo. En Próspera Honduras, la verdadera prosperidad se mide por el talento que elevamos y los sueños que hacemos realidad. ¡Construyamos juntos el futuro de la moda hondureña!”.