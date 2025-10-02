Honduras inicia cosecha de café 2025-2026 con meta de exportar 6,5 millones de quintales

Tegucigalpa, Honduras

“Esa es nuestra esperanza; hasta ahora el precio se ha mantenido. Confiamos en que durante la cosecha se refleje en los ingresos de los caficultores, porque detrás de cada quintal hay un trabajo arduo”, expresó.

Mendoza señaló que los productores confían en que los precios internacionales —que en el ciclo anterior promediaron 360 dólares por quintal— se mantengan estables durante la nueva temporada.

El presidente del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Pedro Mendoza, indicó a EFE que el volumen de exportación crecerá en unos 400.000 quintales respecto a la cosecha 2024-2025 , que finalizó el martes con 6,1 millones de quintales exportados y más de 2.100 millones de dólares en divisas.

Honduras prevé exportar alrededor de 6,5 millones de quintales de café (de 46 kilos) durante la cosecha 2025-2026, que comenzó este miércoles, enfrentando el reto de mejorar el acceso al financiamiento y de mitigar los efectos del cambio climático y las plagas.

El café continúa siendo la principal fuente de divisas por exportaciones en Honduras, país que se mantiene como el quinto productor mundial del grano y el primero en Centroamérica, y que este miércoles conmemora el Día Nacional de la Caficultura.

Enfermedades y cambio climático

El presidente del Ihcafé advirtió que el sector cafetalero enfrenta retos derivados de plagas, enfermedades y los efectos del cambio climático, factores que no pueden ser controlados por la institución.

“Sí, hay muchos retos, entre ellos las plagas y enfermedades, como la roya, con la que tenemos que aprender a convivir. No es fácil, pero ya hemos comenzado a adaptarnos y a fumigar en tiempo y forma para proteger nuestras fincas”, explicó.

El vicepresidente del Ihcafé, Mario Suazo, subrayó a EFE que uno de los principales desafíos de la caficultura hondureña es el acceso al crédito.

“La mayoría de pequeños y medianos productores no podemos acceder a programas con tasas o plazos adecuados para fertilizar adecuadamente nuestras fincas o invertir en infraestructura”, indicó.

Suazo también destacó los problemas de conectividad. Aunque reconoció avances con recursos del Fondo Cafetero Nacional y proyectos estatales como Caminos Productivos, consideró que aún falta dar el paso hacia “soluciones definitivas”.

“Necesitamos que esos caminos ya no sean de tierra, sino pavimentados, para facilitar la movilización y el acceso a los mercados”, afirmó.

Mercado más justo

El directivo añadió que Honduras debe avanzar hacia “un modelo de comercio mucho más justo y sostenible”, que garantice "ingresos dignos" a las familias productoras.

Además, señaló que algunos productores, en su mayoría pequeños y pobres- también enfrentan la escasez de mano de obra, lo que los obliga a contratar cortadores procedentes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

La caficultura hondureña está en manos de 120.000 productores, el 90 % de ellos pequeños, y genera alrededor de un millón de empleos en los procesos de corte, beneficiado y transporte.

En 2024, Honduras se consolidó como el quinto mayor productor de café del mundo, con una producción estimada en 475.000 toneladas métricas, según estadísticas internacionales del sector.