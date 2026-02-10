Hondutel perdió 65,619 líneas telefónicas en últimos cuatro años

Tegucigalpa.

Los servicios que ofrece la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) han perdido preferencia entre los usuarios. Ejemplo de lo anterior es que el número de líneas fijas se redujo de 218,391 a 152,772 en el periodo diciembre 2021-diciembre 2025, o sea 65,619 menos.

Así lo reflejan los informes de gestión de Hondutel de los últimos años. Reportes de esa empresa indican que a diciembre de 2021 el número de líneas activas era de 218,391, en 2022 bajó a 193,171, en 2023 se redujo a 172,279, en 2024 disminuyó a 165,05 y a diciembre de 2025 cayó a 152,772.

Ese resultado se ha reflejado en una caída en los ingresos por servicio de telefonía nacional e internacional y, por ende, los recursos generados por llamadas han sido desplazado a la segunda posición por debajo de la banda ancha.

A diciembre de 2021, la telefonía dejó a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 675.5 millones de lempiras, de los que L445.9 millones procedieron de los servicios nacionales y L229.6 millones de los servicios internacionales.