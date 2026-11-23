San Pedro Sula, Honduras.

El centenario de Marathón sigue dejando momentos especiales y uno de ellos será el estreno del documental que repasará los 100 años de historia del Monstruo Verde. Yankel Rosenthal, presidente vitalicio de la institución y uno de los dirigentes que marcó una época dorada en el club, llegó con mucha expectativa para conocer este proyecto, que también representa un homenaje a quienes han entregado su vida por los colores verdolagas, entre ellos el recordado Orinson Amaya. Pero más allá de la celebración histórica, Rosenthal también se refirió a un tema que ha generado conversación entre los aficionados: la posibilidad de cambiar el nombre del estadio que lleva su nombre. Aunque evitó entrar en detalles, dejó claro que fue la propia afición la que eligió esa denominación y recordó los éxitos deportivos alcanzados durante su gestión, una etapa en la que Marathón conquistó cuatro campeonatos y disputó 12 finales.

“Ese nombre lo puso la afición, no fui yo”, expresó Rosenthal, quien considera que primero deben priorizarse los logros deportivos y dejó en manos de los actuales administradores cualquier decisión sobre el futuro del recinto.

ENTREVISTA CON YANKEL ROSENTHAL

Siempre es un placer conversar de fútbol y de diferentes situaciones acerca de Marathón con Yankel Rosenthal, uno de los presidentes más exitosos que ha tenido el equipo. Se viene el estreno del documental de Marathón y también el clásico. ¿Qué tal, Yankel?

Claro. Este es un momento trascendental en el equipo, porque se va cerrando el ciclo de los 100 años. Es una bonita idea relatar los 100 años de historia del equipo y tengo mucha expectativa, la verdad, porque conozco poco del proyecto. Vengo, igual que ustedes, a ver qué tal sale todo.

Seguramente estará muy bueno porque involucra a Marathón y también es un homenaje a Orinson Amaya, quien luchó mucho por el equipo. Ustedes dejaron la vara alta, pero él también supo alcanzarla, ¿no?

Sí, la verdad es que Orson, que en paz descanse, y nunca nos había pasado que un presidente activo del equipo nos dejara de esta forma. Qué bonito que esto pueda ser parte de un homenaje para él. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿No le han mostrado ni un segmento todavía del documental?

No, para nada. Aquí vengo a llevarme una sorpresa. Me han comentado un poco, pero nada más. Estoy en cero. También, ¿cómo mira al equipo a nivel general? Clasificaron nuevamente a la Concacaf Champions Cup.

Eso ha sido un logro importante. Hace tiempo no estábamos en una etapa final de la Champions y Marathón ha sabido siempre defender los colores a nivel internacional. Así que esperemos que haga un buen papel y que nos siga representando como en los buenos tiempos.

¿Cuál ha sido el clásico que más ha disfrutado y que más alegría le ha dado?

Todos, todos eran diferentes, pero siempre contra Olimpia era especial. También el que ganamos aquí en el Morazán contra Real España gracias al golazo de Mario Berrios. Para mejorar el tema de la carga económica del equipo, se adelantaba que era posible que se cambiara el nombre del estadio. ¿Usted estaba al tanto de eso?

Sí, ese es un tema en el que la verdad no quiero entrar en detalles, pero creo que primero hay que enfocarse en los logros deportivos. El estadio se hizo con mucho esfuerzo y no fui yo quien le puso el nombre, fue la afición la que escogió ese nombre. De hecho, cuando estábamos buscando el nombre, ni siquiera se me ocurría ponerle el mío. ¿Qué nombre había pensado?

Estábamos viendo varias opciones. De hecho, ustedes nos ayudaron a hacer una especie de encuesta y, al final, creo que el 80 % de la afición escogió que el estadio debería llevar mi nombre. ¿Como un homenaje a lo que usted ha dejado?

Así es. ¿Qué representa para usted que el estadio lleve su nombre?

No es solamente el estadio, sino lo que logramos a nivel deportivo durante toda esa etapa. Estábamos en final tras final todos los años: cuatro campeonatos, 12 finales y éxitos internacionales. Yo creo que ha sido la mejor época que ha tenido Marathón en la historia.