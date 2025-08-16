Tabla Liga Nacional: Olimpia deja en bandeja el liderato; sorpresa en el fondo

San Pedro Sula, Honduras.

Este sábado 16 de agosto se disputaron los primeros tres partidos de la jornada cinco del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Los Lobos de la UPNFM y Potros del Olancho FC, sacaron renta de los cotejos encarados tras vencer respectivamente al Victoria y el Génesis PN .

En el estadio Morazán de San Pedro Sula, Real España y Olimpia no se hicieron daño y defraudaron tras empatar 0-0 en un juego para el olvido. Con este resultado, el equipo olimpista sigue de líder en la tabla de posiciones con 11 puntos, pero es su segundo empate de forma consecutiva y dejó en bandeja el liderato. En este caso, si Marathón que tiene nueve puntos vence el domingo en Tegucigalpa al Fútbol Club Motagua, los verdes se estarán colocando como el nuevo líder del balompié hondureño. Por su parte, la máquina del Real España es segundo con 10 unidades, misma cantidad que tiene Potros del Olancho FC aunque por diferencia de goles los aurinegros están arriba.