Aficionado disfrazado de jeque, bellas chicas y ambientazo en el Francisco Morazán

Familias, amigos y aficionados de todas las edades se dieron cita en el Estadio Francisco Morazán para disfrutar de la previa del clásico nacional. Estas imágenes captan la emoción, la pasión y la alegría de los hinchas antes del pitazo inicial.
Los aficionados comenzaron a llegar al Estadio Francisco Morazán para presenciar uno de los duelos más esperados de la jornada: Real España vs. Olimpia.
Las familias se hicieron presentes desde tempranas horas, llenando de alegría y entusiasmo los alrededores del estadio.
La Prensa continuó captando instantes llenos de pasión y fervor futbolero en las afueras del Francisco Morazán.
Un aficionado destacó entre la multitud al llegar vestido con un atuendo árabe. Con carisma, posó para las cámaras de La Prensa .
Este fue el mensaje que mando el aficionado vestido de árabe: Su nombre es Camilo Flores.
Esta pareja fue captada disfrutando del ambiente previo al clásico.
Los más pequeños también dijeron presente. Esta niña fue fotografiada luciendo con emoción la camiseta del Olimpia.
La rivalidad queda a un lado cuando el fútbol une. Esta imagen refleja cómo la pasión por el deporte supera los colores.
Ellos disfrutan en familia del Clásico entre Real España y Olimpia en el Morazán.
Hinchas del Olimpia aprovecharon la ocasión para tomarse una foto con uno de los jugadores del equipo. Momento inolvidable.
Los mayores también disfrutaron del partido, demostrando que la pasión por el fútbol no tiene edad.
Esta aficionada fue captada disfrutando de una deliciosa comida mientras esperaba el inicio del partido.
Madre e hija compartieron una experiencia especial en el estadio, posando para La Prensa con la nueva indumentaria del Olimpia.
Las familias comenzaron a ingresar al estadio, tomando sus lugares para disfrutar de este gran encuentro del fútbol hondureño.
Este grupo de aficionadas llamó la atención al conversar animadamente antes del inicio del partido.
La belleza catracha también se hizo presente en el Morazán, demostrando que el fútbol es para todos.
Esta elegante aficionada acaparó miradas desde las graduadas y no dudó en posar con simpatía para la cámara de La Prensa .
En un ambiente totalmente familiar, los seguidores se unieron para apoyar tanto al Olimpia como al Real España.
Así salían los jugadores del Olimpia al campo, reconociendo el césped del histórico Francisco Morazán.
El ambiente previo al clásico nacional se vivía con intensidad, reflejando la pasión de una afición que nunca falla.