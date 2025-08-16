  1. Inicio
Reina de belleza convierte en padre a famoso futbolista hondureño

Joselinn Silver es el nuevo amor del futbolista catracho y lo ha convertido en papá.

Reina de belleza ha convertido en padre a reconocido jugador de la selección nacional de Honduras.
Su nombre es Joselinn Silver, se ha convertido en madre por primera vez fruto de su amor con jugador hondureño.
Ella es Joselinn Silver, modelo hondureña que le robó el corazón al delantero hondureño Anthony “Choco” Lozano.
Joselinn Silver es una encantadora modelo hondureña que hasta hace algún tiempo residía en California, Estados Unidos.
La hermosa chica conquistó el corazón del Choco Lozano y en las últimas horas se conoció de que se ha convertido en madre.
Esta hermosa mujer ha representado a Honduras en varios certámenes de belleza a nivel internacional.

Silver compitió en el Miss Universo 2016 y también por la corona de Nuestra Belleza Latina en 2013.
En ese año la ganadora fue la salvadoreña Marisela de Montecristo, quien se llevó el primer lugar del certamen famoso de belleza.
El impacto que causó Josselin en Anthony Lozano fue inmediato. “Choco” se olvidó de su anterior relación y comenzó una nueva etapa en su vida al lado de la hermosa joven.
En diciembre del 2024, Choco Lozano y Joselinn Silver decidieron casarse en una espectacular ceremonia realizada en México.
A nueve meses de la boda, hoy Choco Lozano y su amada mujer se han convertido en padres.

El atacante hondureño Antony Choco Lozano se ha convertido en padre debido a que su esposa Joselinn Silver dio a luz en México.
La relación entre Joselinn y el 'Choco' Lozano comenzó en Europa, donde ambos se conocieron y enamoraron.
Choco Lozano recibió un permiso del Santos Laguna para ausentarse debido a que se convirtió en papá y así estar al lado de su familia.
Choco Lozano se ha convertido en papá en una temporada donde está siendo objeto de señalamientos debido a su bajo nivel mostrado con el Santos Laguna.
La belleza de Joselinn Silver es inconfundible e inobjetable. Su rostro angelical y estilizada figura provoca los halagos de sus seguidores en las redes sociales.
En varias de sus instantáneas muestra su faceta deportiva. Silver es amante del ejercicio y en su tiempo libre practica el Tenis.
