Los Lobos de la UPNFM aúllan con triunfazo y hunden al Victoria

Choluteca, Honduras.

En juego realizado en el estadio Emilio Williams de la calurosa ciudad de Choluteca y que tuvo a la chica Merlin Soto como árbitra central, el conjunto de la UPNFM consiguió su segundo triunfo en lo que va de la temporada dejando atrás los tres juegos consecutivos sin poder ganar.

Los Lobos de la UPNFM aullaron la noche de este sábado tras conseguir un importante triunfo de 2-0 ante un Victoria que agudiza su crisis en lo que va del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

En el caso del Victoria, el equipo ceibeño se hunde en el sótano en un torneo donde están viviendo una pesadilla: han perdido sus cinco juegos e inclusive ni tan siquiera han podido anotar un tan solo gol.

Debido a la crisis, el puesto del estratega mexicano David Patiño se tambalea ya que anteriormente el propio estratega puso su cargo a disposición.



La primera anotación del juego llegó a los 28 minutos del primer tiempo y fue gracias a un penal convertido por Geovanny "Virus" Martínez tras una clara falta dentro del área que recibió el experimentado Roberto Moreira.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los visitantes en el tramo final de la primera mitad estuvieron a punto de emparejar los cartones tras un tiro libre del volante mexicano Luis Franco que desvió de forma fabulosa el portero Celio Valladares.

Ya en la etapa de complemento, los Lobos aseguraron el triunfo con una diana que generó polémica.

Se jugaba el minuto 71, cuando Cristian 'Pin' Gutiérrez se juntó con "Virus" Martínez, el delantero le dio un taconazo, el extremo ingresó al área y sacó un centro a ras de pasto que desvió en su intento por despejar el defensor Pablo Cacho.



La acción es controversial debido a que el paraguayo Roberto Moreira se encontraba en fuera de juego, el balón iba hacia donde se encontraba y como consecuencia la anotación no debió de haber contado el marcador.



Llegó el pitazo final y la UPNM sacó un triunfazo; en la próxima jornada estarán descansando. En el caso del Victoria buscarán ganar por primera vez en el Apertura 2025-2026 enfrentando a nada menos que al Motagua.