Real España vs Olimpia: así se vivió el empate en el clásico en SPS

¡Clásico sin goles! Real España y Olimpia igualaron 0-0 este sábado en la continuación de la jornada 5 del torneo Apertura 2025. Los Aurinegros y Albos no pudieron romper el arco y firmaron el primer empate del Apertura 2025.
Real España vs Olimpia, EN VIVO
MINUTO 90 -- FINAL DEL PARTIDO
MINUTO 83 -- Daniel Aparicio cobra un tiro libre y pasa cerca de la meta del equipo Albo.
MINUTO 78 -- Jhow y Facundo Queiroz fueron amonestados tras el zafarrancho.
MINUTO 76 -- Otra cruce, ahora con Jhow y jugadores del Olimpia tras fuerte falta a Nixon Cruz.
MINUTO 74 -- Dixon Ramírez se va al ataque y consigue tiro libre peligroso tras falta. Jhow lo cobra, pero pega en la barrera.
MINUTO 70 -- Gustavo Moura lo intenta con disparo de larga distancia, pero no logra generar peligro.
MINUTO 65 -- CAMBIO EN OLIMPIA
Entró: Kevin López
Salió: Jerry Bengtson
MINUTO 58 -- CAMBIO EN REAL ESPAÑA
Ingresa: Dixon Ramírez
Sale: Darixon Vuelto
MINUTO 50 -- Maldonado es amonestado tras fuerte entrada a Nixon Cruz.
MINUTO 48 -- Tiro de esquina cerrado de Rivas y 'Buba' ataja sin problemas.
MINUTO 47 -- Tiro libre peligroso para el Olimpia. Elison Rivas cobra desde la banda y Jhow la manda al tiro de esquina.
YA SE JUEGA EL SEGUNDO TIEMPO DEL CLÁSICO
Al descanso // Empate sin goles en San Pedro Sula.
MINUTO 45 -- SE AGREGAN DOS MINUTOS
MINUTO 42 -- Se arma el zafarrancho. Moura impide el saque de Menjívar y ambos se terminan derribando.
MINUTO 38 -- Nixon Cruz se mete dentro del área y su remate pega en la defensa del conjunto albo.
MINUTO 35 -- Se mantiene el empate en San Pedro Sula. No hay nada, para nadie.
MINUTO 28 -- Brayan Moya, desde el banquillo, es amonestado por reclamos.
MINUTO 27 -- Edwin Rodríguez, es amonestado tras falta a Roberto Osorto.
MINUTO 26 -- UUUUUUFFFFFF. Benguché supera el mano a mano, la pasa a Bengtson, que la devuelve de primera, en una gran pared, pero el 'Toro' falla la más clara. Posteriormente, el juez marcaba el fuera de juego.
MINUTO 20 -- Daniel Aparicio tuvo una pésima definición y Real España vuelve a perdonar al Olimpia.
MINUTO 18 -- Jhow Benavídez con un riflazo la manda encima de la meta del Albo.
MINUTO 15 -- Gran pase a Nixon Cruz y Elison Rivas se barre a tiempo para quitarle el remate al juvenil.
MINUTO 9 -- Los Aurinegros comienzan a apoderarse del balón y Olimpia responde.
MINUTO 6 -- El joven Nixon Cruz se atreve con un disparo de media distancia y Menjívar la manda al tiro de esquina.
MINUTO 3 -- Olimpia comienza mejor en el ataque y se encuentra a un plantel Aurinegro que no da paso a tropiezos.
MINUTO 1 -- Los Albos advierten primero. Edwin Rodríguez remata sobre los linderos y pasa cerca de la meta de 'Buba'.
¡COMIENZA EL CLÁSICO! Real España y Olimpia ya se enfrentan en el clásico en el Estadio Morazán. ¡Se vive una fiesta en San Pedro Sula!
EL 11 TITULAR DEL REAL ESPAÑA 22. Luis López, 2. Maylor Núñez, 5. Franklin Flores, 6. Devron García, 10. Jhow Benavídez, 11. Gustavo Moura, 12. Nixon Cruz, 14. Jack Baptiste, 18. Darixon Vuelto, 19. Daniel Aparicio, 36. Roberto Osorto.
EL 11 TITULAR DEL OLIMPIA: E. Menjívar, 15. K. Guity, 2. E. Hernández, 3. F. Queiroz, 5. E. Rivas, 20. J. Maldonado, 7. J. M. Pinto, 8. E. Rodríguez, 70. D. Moncada, 9. J. Benguché, 27. J. Bengtson.
Los futbolistas de ambas plantillas ya empiezan a instalarse en el recinto sampedrano.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico del Real España vs Olimpia!