Tabla de posiciones Champions League: Barcelona imparable, tropiezo del Bayern y Atlético suma

La máquina arrolladora del FC Barcelona sobrevivió al infierno turco y se repuso de un gol en contra inicial para terminar remontando con goleada (1-4) frente al Galatasaray en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

Los goles de Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi remontaron el gol inicial de Aleksey Batrakov y dieron al equipo de Hansi Flick una nueva victoria por marcador abultado, una más en esta temporada.

El Barça con su segundo triunfo se coloca en la cima de la tabla de posiciones de la Champions League con 6 puntos, emparejado con el Sporting de Lisboa y Arsenal, pero los azulgranas tienen mejor diferencia de goles.

El Sporting de Lisboa se impuso por 0-2 de visita contra el Lens en Francia y el Arsenal goleó 3-0 al Lille con dianas de Jurriën Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka.