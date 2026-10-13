Tabla de posiciones Champions League: Barcelona imparable, tropiezo del Bayern y Atlético suma

La máquina arrolladora del FC Barcelona sobrevivió al infierno turco y se repuso de un gol en contra inicial para terminar remontando con goleada (1-4) frente al Galatasaray en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.
Los goles de Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi remontaron el gol inicial de Aleksey Batrakov y dieron al equipo de Hansi Flick una nueva victoria por marcador abultado, una más en esta temporada.
El Barça con su segundo triunfo se coloca en la cima de la tabla de posiciones de la Champions League con 6 puntos, emparejado con el Sporting de Lisboa y Arsenal, pero los azulgranas tienen mejor diferencia de goles.
El Sporting de Lisboa se impuso por 0-2 de visita contra el Lens en Francia y el Arsenal goleó 3-0 al Lille con dianas de Jurriën Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka.
Bayern Múnich bajó al cuarto puesto de la clasificación tras ceder un empate a domicilio 3-3 contra el Viking Stavanger de Noruega. Un doblete de Harry Kane y un gol de Luis Díaz dieron vuelta a los tantos de Gianni Stensness y Peter Christiansen con los que noruegos empezaron ganando.
Los bávaros sufrieron la expulsión de Michael Olise en el minuto 74 y en el 90' marcó Herman Haugen para arruinar los planes del Bayern, decretando el agónico 3-3.
El Atlético de Madrid consiguió su primer triunfo del campeonato tras vencer por 2-0 al Manchester United con anotaciones de Pablo Barrios y Ademola Lookman. Vio tarjeta roja Leny Yoro en el equipo inglés.
Otro que logró su primera victoria de la Champions 2026-27 fue el Villarreal. El Submarino Amarillo derrotó en casa 3-1 al Napoli de Massimiliano Allegri.
En otros resultados del día, el Inter de Milán sucumbió en el Estadio Giuseppe Meazza, donde perdió 3-4 contra el Club Brujas de Bélgica pese al doblete del argentino Lautaro Martínez, pero un hat-trick de Nicolò Tresoldi acabó con los nerazzurris.
El RB Leipzig le ganó por 1-0 al PSV y el Sabah FK de Azerbaiyán hizo historia al conseguir su primera victoria en la Champions League tras superar 2-0 al Slavia Praga.
El miércoles seguirá la actividad de la Champions League con partidos destacados como el que tendrá el rey de la competición, el Real Madrid visitando a la Roma, ex equipo de José Mourinho.
Partidazo será el que protagonizarán el PSG y el Manchester City y el Betis recibiendo al Porto, entre otros juegos.