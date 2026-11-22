San Pedro Sula, Honduras.

La Liga de Ascenso de Honduras ya conoce a sus cuatro semifinalistas del torneo Apertura 2026-2027. Luego de completarse los partidos de vuelta de los cuartos de final, quedaron definidos los enfrentamientos que determinarán a los dos clubes que disputarán el campeonato. Victoria, FAS, Parrillas One y Hondupino lograron superar sus respectivas eliminatorias y ahora están a dos pasos de conquistar el título de la segunda división del fútbol hondureño.

Una de las semifinales tendrá como protagonistas al Victoria de La Ceiba y al FAS de San Lorenzo, dos equipos que llegan a esta instancia después de superar series bastante disputadas. La Jaiba Brava consiguió su clasificación pese a perder 1-0 frente al Palestino FC en el encuentro de vuelta. El conjunto ceibeño había ganado 2-0 en casa durante el primer compromiso, por lo que terminó imponiéndose 2-1 en el marcador global. Por su parte, el FAS dio uno de los golpes de los cuartos de final al eliminar al CDS Vida. Después de igualar sin goles en el partido de ida, el equipo de San Lorenzo consiguió una victoria 1-0 en La Ceiba, resultado que le permitió avanzar con un global de 1-0. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La otra llave enfrentará al Parrillas One contra el Hondupino, dos clubes que también tuvieron que luchar hasta el final para conseguir su boleto a las semifinales.

El equipo de La Lima dejó en el camino al Pumas FC de Las Vegas, Santa Bárbara. Parrillas One tomó una importante ventaja al ganar 2-0 en el primer partido y, aunque cayó 3-2 en la vuelta, logró clasificarse con un resultado acumulado de 4-3. Mientras tanto, el Hondupino aseguró su presencia entre los cuatro mejores del campeonato tras eliminar al Arsenal SAO de San Antonio de Oriente. El conjunto de Trojes continúa en carrera y ahora buscará dar otro paso en su objetivo de alcanzar la final.