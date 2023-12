Said: Confesión de Messi y Cristiano Ronaldo; la final Olimpia- Motagua

Said, ¿Qué tal de fiestas navideñas, qué siente estar de nuevo con su gente en el lugar que lo vio nacer?

Muy contento de estar con los míos, con mi gente, me siento orgulloso del trabajo que estoy realizando tanto a nivel nacional como internacional. Me llena de emoción reencontrarme con mi familia, con mis viejos amigos y otros amigos nuevos que he ido conociendo.

Usted se fue de aquí porque le negaron una oportunidad, lo marginaron, ¿qué siente volver ahora convertido en un personaje famoso?

Justamente eso hablaba ahora con mi familia, a veces son decisiones que hay que tomar siempre y cuando vengan a bien, a mí el Señor me ayudó, me dio esa fe y fuerza para poder seguir. La gente cree que todo ha sido fácil, que ha caído del cielo, pero no ha sido de la noche a la mañana, he pasado muchos obstáculos, son 22 años metido en el arbitraje de manera ininterrumpida pero Dios ha estado conmigo.

¿Qué deseo ha pedido de Año Nuevo?

Más que pedir he agradecido a Dios, ha sido un año 2023 inigualable, impensado, he estado en lugares que no no me lo imaginaba, estoy más que todo agradecido con Dios porque me dio esas oportunidades y me puso ahí.

¿Qué es lo mejor que le pasó en este 2023?

Hay dos cosas muy importantes que me pasaron en este 2023, una de ellas es haber pitado otra vez la final de la Copa Oro de manera consecutiva, eso es algo que sinceramente no me lo pensaba. La otra cosa interesante es haberle pitado partidos a dos referentes del fútbol mundial como lo son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Esas dos cosas las llevo en mi corazón.

Pues feliz, hemos pasado la Navidad con la familia de mi esposa en Tegucigalpa y ahora nos venimos para acá para pasar la fiesta de fin de año con la mía. Para mí la Navidad es una época de compartir en familia, dedicarles el tiempo que le hemos negado por el trabajo y viajes, yo me desconecto de todo, incluso del teléfono. No disfruto mucho las comidas porque nosotros no tenemos pretemporada, nos enfrentamos el 7 de enero a la prueba física, no queda chance de comerse dos tamales, hay medidas antropométricas que lo están chequeando a uno.

¿Y profesionalmente cuáles son los retos para el 2024?

Creo que enfrentarme a los retos más complicados que tiene lo deportivo a nivel arbitral, la Copa América y los Juegos Olímpicos son los dos torneos a los que les quiero apostar, las fechas de esas dos competencias están cerca pero al menos quiero estar en una de ellas.

Usted es un árbitro mundialista, ha pitado dos finales seguidas de Copa Oro, finales de Liga de Campeones, finales de Liga Nacional, partidos a Messi y Cristiano, por tofo eso ¿usted es el mejor árbitro de la Concacaf?

Yo pienso que en la Concacaf hay un grupo de buenos árbitros que en muchos años estaremos pitando los partidos más importantes porque estamos jóvenes. Poco a poco nos hemos ido afianzando y yo considero que es un grupo élite en el que todos estamos en un mismo nivel, no destaca uno más que otro, unas veces me ha tocado dirigir a mí, otras veces a otro, sin embargo considero que todos estamos en el mismo redondel.