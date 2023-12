Messi reconoce su enfado con Lewandowski en el Mundial y revela el motivo

Buenos Aires, Argentina.

Lionel Messi ha reconocido que estaba muy enfadado con Robert Lewandowski durante el enfrentamiento que tuvieron en el Mundial de Qatar 2022, razón por la cual buscó regatear al polaco en el partido Argentina-Polonia. El capitán albiceleste reveló el motivo de su molestia con el atacante de la selección polaca. Por eso su actitud con Lewandowski durante ese duelo que acabó con victoria de Argentina por 0-2. “A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Estaba molesto, creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Lo volví a gambetear porque era él”, argumentó Messi en declaraciones a Star+ de ESPN. El exbarcelonista también reveló que tras el partido dialogó con el hoy azulgrana y todo quedó aclarado: “Tuvimos una charla. Y estuvimos de acuerdo en que todo fue un malentendido. Ignoré todas las cosas pasadas porque era Robert, y nos fue bien. Luego él también se fue a Barcelona. Hablamos mucho sobre el club, la ciudad, etc.”

El conflicto nace en la Gala del séptimo Balón de Oro de 2021 ganado por Leo Messi, quien en su discurso lamentó que Lewandowski no se llevara el Balón de Oro de 2020, cancelado por el Covid cuando el polaco lo tenía todo para llevárselo por su gran temporada en el Bayern Múnich. “Es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces un Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo con que fuiste el ganador. Espero que France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa”, proclamó Messi aquel día. Dos meses después, de aquella Gala de 2021, Lewandowski sí se adjudicó el premio The Best sin el voto de Messi como capitán de Argentina, algo que llevó al ariete a hacer la siguiente declaración en la revista polaca Pilka Nozna: “Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best”. Esta es la frase que molestó a Messi.

¿JUGARÁ EL MUNDIAL DE 2026?

El astro argentino Lionel Messi dejó abierta la posibilidad de jugar el Mundial-2026 en Norteamérica, aunque aceptó que será “difícil” considerando que, para entonces, tendrá 39 años. “No pienso en el Mundial y tampoco digo 100% que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad, lo más normal es que no esté. Después se verá”, declaró Messi, de 36 años, a casi un año del título obtenido en Qatar-2022.