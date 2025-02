Rubilio cuenta la frase racista que le dijo Joel Contreras: “Me denigró”

Colombia.

El miércoles durante el partido entre Once Caldas vs Deportivo Pereira , el delantero catracho vivió un acto racista y rompió en llanto en el estadio Palogrande de Colombia.

“La situación se da así, nosotros vamos ganando el partido, ni siquiera estaba haciendo tiempo. Recibo una falta del central, normal, una patada futbolera y cuando caigo me quedo lamentándome por el dolor. Ahí se me acerca Contreras, se agacha y me dice que ‘levántate, sapo, simio h.. de p...’. Luego se da cuenta y me quiere dar la mano, pero ahí lo notaron mis compañeros y se metieron”, inició.

“Le dije por qué me trataba así, yo se lo comenté al árbitro que me decía simio, cosas que no tienen que ser. El juez dijo que no lo escuchó y ahí comenzó el problema. Él me había faltado el respeto, me denigró y con el racismo no se juega. No quería sacar ventaja por un tema así de delicado. Capaz en otra ocasión hubiese reaccionado diferente, pero a mis 33 años aprendí a calmarme, traté de contenerme porque iban a expulsarme. De la impotencia salí en llanto porque quería sacar así la frustración. Me conozco y estaba tratando de dominar mi carácter allí”, expresó el hondureño.

“Le dije al profe Luis Suárez lo que había ocurrido. Se me acercó Dayro Moreno para que le cuente lo que me pasó y le comenté. Me dijeron que iban a sacar a Contreras pero que yo siguiera en el partido”, agregó.