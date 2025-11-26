Destroza a Yamal tras goleada al Barcelona: "lo ha tenido en el bolsillo"

Robert Sánchez, portero español del Chelsea, aseguró que Marc Cucurella tuvo en el bolsillo a Lamine Yamal, en referencia a lo bien que defendió el lateral al atacante del Barcelona en la victoria 3-0 de su equipo por la jornada 5 de la Champions League.
"Lo ha tenido en el bolsillo", respondió el portero español en la zona mixta de Stamford Bridge sobre el duelo que Cucurella le ganó a Lamine, completamente borrado este martes del terreno de juego en la victoria por 3-0 de los de Enzo Maresca.
"La roja nos ha dado un poco de ventaja, pero desde el minuto uno hemos dominado el partido. Metimos muchos goles, tres en fuera de juego y estoy muy contento con la victoria".
"Sé la calidad que tenemos nosotros, sabemos cómo jugaban, los hemos enfrentado y hemos ganado cara a cara. En partido grandes siempre damos la talla. Somos un equipo que en momentos grandes siempre crecemos y lo hemos hecho una vez más. Es solo un partido más".
Al ser preguntado sobre si el Barcelona es favorito para esta temporada en la Champions League, el portero murciano se rió y respondió: "Favoritos nosotros".
Luego de la goleada, el Chelsea se ubica en la quinta posición con 10 puntos, mientras que deja en picada al Barcelona que está en el puesto 15 con apenas 7 puntos tras cinco fechas disputadas.