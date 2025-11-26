  1. Inicio
Destroza a Yamal tras goleada al Barcelona: "lo ha tenido en el bolsillo"

El jugador español liquidó a la estrella juvenil del Barcelona tras la goleada en la quinta jornada de la Champions League.

  • 26 de noviembre de 2025 a las 10:53 -
  • Agencia EFE
Chelsea goleó al Barcelona en la jornada 5 de la Champions League.

 Foto EFE
Londres, Inglaterra.

Robert Sánchez, portero español del Chelsea, aseguró que Marc Cucurella tuvo en el bolsillo a Lamine Yamal, en referencia a lo bien que defendió el lateral al atacante del Barcelona en la victoria 3-0 de su equipo por la jornada 5 de la Champions League.

"Lo ha tenido en el bolsillo", respondió el portero español en la zona mixta de Stamford Bridge sobre el duelo que Cucurella le ganó a Lamine, completamente borrado este martes del terreno de juego en la victoria por 3-0 de los de Enzo Maresca.

"La roja nos ha dado un poco de ventaja, pero desde el minuto uno hemos dominado el partido. Metimos muchos goles, tres en fuera de juego y estoy muy contento con la victoria".

"Sé la calidad que tenemos nosotros, sabemos cómo jugaban, los hemos enfrentado y hemos ganado cara a cara. En partido grandes siempre damos la talla. Somos un equipo que en momentos grandes siempre crecemos y lo hemos hecho una vez más. Es solo un partido más".

Al ser preguntado sobre si el Barcelona es favorito para esta temporada en la Champions League, el portero murciano se rió y respondió: "Favoritos nosotros".

Luego de la goleada, el Chelsea se ubica en la quinta posición con 10 puntos, mientras que deja en picada al Barcelona que está en el puesto 15 con apenas 7 puntos tras cinco fechas disputadas.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

