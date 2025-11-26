Destroza a Yamal tras goleada al Barcelona: "lo ha tenido en el bolsillo"

Londres, Inglaterra.

Robert Sánchez, portero español del Chelsea, aseguró que Marc Cucurella tuvo en el bolsillo a Lamine Yamal, en referencia a lo bien que defendió el lateral al atacante del Barcelona en la victoria 3-0 de su equipo por la jornada 5 de la Champions League.

"Lo ha tenido en el bolsillo", respondió el portero español en la zona mixta de Stamford Bridge sobre el duelo que Cucurella le ganó a Lamine, completamente borrado este martes del terreno de juego en la victoria por 3-0 de los de Enzo Maresca.

"La roja nos ha dado un poco de ventaja, pero desde el minuto uno hemos dominado el partido. Metimos muchos goles, tres en fuera de juego y estoy muy contento con la victoria".