Barcelona va en picada: Tabla de posiciones en Champions tras sufrir goleada

La jornada 5 de la Champions League 2025-2026 arrancó este martes 25 de noviembre y ya hay movimientos en la tabla de posiciones. Barcelona sufrió una humillante derrota y va en picada en el torneo.
Las cosas se mantienen en la cima: el Bayern Múnich lidera en la Liga de Campeones con 12 unidades; los alemanes tienen su duelo pendiente y este miércoles se enfrenta al Arsenal a las 2:00 PM (Honduras). Los 'Gunners' secundan a los bávaros y el Inter de Milán completa el tercer puesto con la misma cantidad de puntos.
Ya en el cuarto lugar se encuentra el Chelsea que este día goleó por 3-0 al Barcelona y escaló en la tabla de posiciones tras llegar a los 10 puntos. Le sigue el Borussia Dortmund que venció al Villarreal por 3-0.
El Manchester City perdió y se estancó en el sexto puesto con 10 unidades luego de caer en casa por 0-2 ante el Bayer Leverkusen. PSG es séptimo con 9, pero puede escalar, ya que este miércoles se mide ante el Tottenham por la jornada 5 de la Champions League.
Newcastle es octavo, Real Madrid noveno, Liverpool décimo y Galatasaray en el puesto 11 igualan con 9 puntos cada uno. Los Spurs se encuentran en el puesto 12 con 8 unidades, las que igualó Leverkusen.
Barcelona se queda relegado y va en picada luego de la goleada sufrida ante el Chelsea. Los azulgranas se posicionan en el lugar 15 con apenas 7 unidades tras 5 fechas disputadas. Continúan Qarabag, Atalanta y Napoli con los mismos 7 puntos.
TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE
Las plazas para avanzar a la siguiente ronda, de momento, la completan el Atlético de Madrid, Juventus, Unión con 6 y PSV y Mónaco finalizan con 5. En el fondo se encuentran el Copenhagen, Villarreal y Kairat con apenas 1 unidad; y al final el Ajax sin sumar puntos.