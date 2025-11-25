Barcelona va en picada: Tabla de posiciones en Champions tras sufrir goleada

Londres, Inglaterra.

La jornada 5 de la Champions League 2025-2026 arrancó este martes 25 de noviembre y ya hay movimientos en la tabla de posiciones. Barcelona sufrió una humillante derrota y va en picada en el torneo.

Las cosas se mantienen en la cima: el Bayern Múnich lidera en la Liga de Campeones con 12 unidades; los alemanes tienen su duelo pendiente y este miércoles se enfrenta al Arsenal a las 2:00 PM (Honduras). Los 'Gunners' secundan a los bávaros y el Inter de Milán completa el tercer puesto con la misma cantidad de puntos.

Ya en el cuarto lugar se encuentra el Chelsea que este día goleó por 3-0 al Barcelona y escaló en la tabla de posiciones tras llegar a los 10 puntos. Le sigue el Borussia Dortmund que venció al Villarreal por 3-0.