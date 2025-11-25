Chelsea vs Barcelona, EN VIVO hoy: ¡Hora y dónde ver la Champions League!

Londres, Inglaterra.

Por tanto, de ganar mañana al conjunto londinense, encararían la recta final de la liguilla con diez puntos en su casillero y un calendario bastante favorable para evitar la eliminatoria de octavos de final.

Y es que tras el 3-3 de Brujas, el conjunto azulgrana cuenta con un balance de dos victorias, en Newcastle (1-2) y en casa contra el Olympiacos (6-1), el empate en Bélgica y una derrota como local frente al PSG (1-2).

El Barcelona visita este martes al Chelsea con el objetivo de conquistar Stamford Bridge y dar un paso de gigante para acabar la fase liga de la Champions League entre los ocho mejores en el duelo correspondiente a la quinta fecha.

Así, la siguiente jornada recibirán al Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou, después se medirán al Slavia de Praga en la República Checa y, finalmente, despedirán esta primera fase, de nuevo en casa, contra el Copenhague.

En cualquier caso, el de Londres no parece un partido más para el Barcelona, que, tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales, ha recuperado a dos futbolistas importantes como el portero Joan García y el extremo 'Raphinha'. Y, además, ha visto cómo su principal estrella, el extremo Lamine Yamal, parece haber dejado atrás la molesta pubalgia que ha lastrado su rendimiento en las últimas semanas.

Con Pedro González 'Pedri' encarando la recta final de su recuperación -se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda en el Clásico liguero contra el Real Madrid- Hansi Flick recupera a Frenkie de Jong, otra pieza fundamental en el centro del campo que no pudo disputar el último encuentro de LaLiga ante el Athletic Club (4-0) por sanción.

También al extremo Marcus Rashford, ausente en la vuelta del equipo al Spotify Camp Nou por un proceso febril y que este mismo domingo empezó a entrenarse de nuevo con el grupo.

Para vencer en Londres, donde estará acompañado de más de 1.700 aficionados culés, el Barcelona tendrá que mejorar sus prestaciones defensivas, pues en esta Champions ha encajado 7 goles en los primeros cuatro duelos, más que otros 17 equipos de la competición.

No obstante, no lo tendrá fácil el equipo azulgrana ante uno de los rivales más temidos de Europa. Campeones del mundo este verano, vigentes ganadores de la Liga Conferencia y principales perseguidores del Arsenal en la Premier League, el Chelsea está en el mejor momento desde que Roman Abramovich tuvo que vender el club en 2022.

Sin embargo, la escuadra británica llega a este encuentro sin Cole Palmer, tras una surrealista lesión al golpearse el dedo meñique del pie con una puerta en su casa. La baja del inglés, aunque importante, no es una sorpresa para Enzo Maresca, que se ha acostumbrado en los dos últimos años a jugar sin el '10' por una lesión en la ingle que ha limitado mucho sus apariciones esta temporada.

Además de la baja de Palmer, Maresca tampoco podrá contar con el defensa Levi Colwill, lesionado toda la temporada, el centrocampista Romeo Lavia, que ha sufrido problemas musculares, y el delantero Mikhailo Mudryk, suspendido por dopaje.

El encuentro de Stamford Bridge será el decimoquinto que librarán ambos equipos en la Liga de Campeones. Hasta ahora, el balance es de cuatro victorias para cada uno y seis empates.

En el estadio londinense, los azulgranas han perdido en cuatro de sus siete visitas en la 'Champions', con dos empates y una única victoria (1-2 en la ida de los octavos de final de la Champions 2005-2006).