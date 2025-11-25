Real Madrid: Revelan los jugadores que están a favor y en contra de Xabi

El Real Madrid no vive uno de sus mejores momentos tras la llegada de Xabi Alonso. El club ha tenido varios tropiezos y han crecido los rumores sobre la tensión que existe entre algunos jugadores y el DT.
Y es que el estratega español ha dejado en claro que ninguno de los jugadores tiene asegurado su puesto en el 11 titular, y lo ha puesto en evidencia con varias suplencias.
Una de ellas la de Vinicius Jr, jugador que aún no renueva su contrato con la "Casa Blanca" y que según The Athletic no ampliará hasta que la relación con Xabi Alonso no mejore.
El tema parece seguir resonando en España, desde donde han salido nuevos detalles sobre la relación entre el DT y su plantilla.
El Real Madrid ha tropezado en sus últimos partidos. Empataron el pasado domingo 2-2 ante el Elche, anteriormente ante Rayo Vallecano (0-0) y en Champions League ante el Liverpool.
Hoy, en la previa de la quinta jornada de la Champions League, han destapado detalles sobre esa relación entre Xabi Alonso y los jugadores del club.
Desde el programa de 'El Partidazo de COPE', desvelaron la lista de jugadores que están de acuerdo con Xabi Alonso y también la de aquellos que no están contentos con su gestión.
En el mismo, detallan a aquellos que están contrarios al trabajo de Alonso. Uno de ellos, Fede Valverde: el uruguayo es uno de los capitanes del equipo, aunque no ha tenido protagonismo como en otras temporadas, ha sido parte del esquema del estratega español.
Otro que no sorprende en la lista revelada por el programa es Vinicius. El brasileño ha sido suplente en algunos partidos, y actualmente, poco a poco va recuperando su mejor versión.
No extraña su nombre en la lista, ya que en las últimas horas también surgió la información sobre la pausa en su renovación de contrato y uno de los temas que está sobre la mesa es esa misma tensión con Xabi Alonso.
Rodrygo se suma a la lista: el brasileño no es una de las piezas claves en el esquema del español. Usualmente lo utiliza de cambio y se habló de su salida en el pasado mercado de fichajes.
Brahim Díaz es otro de los jugadores que aparece en la lista. El marroquí suele tener presencia de cambio y ha sido uno de los elementos en el ataque para darle impulso al Real Madrid.
Endrick: el atacante juvenil ha sido uno de los borrados en el esquema del Real Madrid y se habla de su futura salida en el próximo mercado.
Finalmente, Ferland Mendy. El lateral izquierdo estuvo lesionado, por lo que no ha destacado en la era de Xabi Alonso.
Asimismo, el programa de 'El Partidazo de COPE' reveló la lista de jugadores que sí están a favor del estratega español: Mbappé, actual figura del equipo y que ha tenido de los mejores rendimientos con sus jugadas y goles en la actual temporada.
Huijsen y Carreras, los nuevos refuerzos en la zona baja del Real Madrid y que han sido titulares en el esquema táctico de Alonso.
Courtois se suma a esta lista y finalmente se nombra a Güler, el turco que se ha convertido en pieza fundamental con Xabi Alonso, esto después de ser relegado con Ancelotti en la temporada pasada.