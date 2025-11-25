Robinho deja la cárcel de los famosos por insólita razón

El exjugador brasileño Robinho ha sido noticia en las últimas horas tras salir de la cárcel de los famosos en donde ha guardado prisión en los últimos meses.
Robinho cumple desde el 2024 una condena de nueve años de cárcel por violación colectiva.
El exfutbolista brasileño fue condenado a 9 años de cárcel tras ser condenado en 2022 en Italia por una violación grupal cometida en el país transalpino en 2013.
Sorpresivamente, Robinho, de 41 años, dejó Tremembé, complejo penitenciario a unos 150 km de la ciudad de Sao Paulo conocido como "la cárcel de los famosos".
La Secretaría de Administración Penitenciaria confirmó que el traslado al Centro de Reinserción de Limeira se realizó a petición de la defensa de Robinho.
'O Globo' informa que a finales de octubre los abogados de Robinho solititaron el traslado del ex del Real Madrid a otra prisión del estado de Sao Paulo, solicitud que fue denegada.
En ese momento, el tribunal indicó que la solicitud debía presentarse directamente ante la Secretaría de Administración Penitenciaria.
En la solicitud, la defensa argumentó que Robinho mantiene una conducta ejemplar, sin antecedentes disciplinarios, y que es un delincuente primario con una sola condena penal.
La justicia brasileña suele enviar allí a condenados por crímenes de alto impacto y prisioneros de renombre como Edinho, el hijo de Pelé sentenciado por narcotráfico y liberado en 2017.
La Secretaría de Administración Penitenciaria informó en un comunicado enviado a la AFP que el exdelantero "fue ingresado" en el Centro de Resocialización de Limeira. "El traslado se realizó a petición de la defensa del detenido", agregó el texto.
La defensa de Robinho también intentó reducir la condena del exfutbolista de Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan Guangzhou Evergrande, Atlético Mineiro, Sivasspor y Estambul Başakşehir, argumentando que había completado un curso de formación profesional en Electrónica Básica, Radio y Televisión.
De acuerdo a esas versiones, fue el propio Robson de Souza, quien hizo fama en el fútbol como Robinho, quien pidió a sus representantes legales que tramitaran la transferencia, molesto con la repercusión que ha tenido una serie de televisión sobre el penal de Tremembé, en el que estaba recluido hasta ahora.
La serie, que no incluye el caso de Robinho, trata sobre diversas personas que cumplieron sus condenas en Tremembé por asesinatos y otros delitos que en su momento causaron una fuerte conmoción en Brasil y cita a esa institución como "el presidio de los famosos".
Sin embargo, en el libro, 'Tremembé: La prisión de los famosos', el periodista Ullisses Campbell relató hace uno tiempo las infidencias de la cárcel.
Según el periodista, Robinho pasaba sus días como una celebridad, admirado por los demás reclusos.
Desde hace varios meses se habló que Robinho tenía “preferencias” en la cárcel P2 de Tremembé, São Paulo (Brasil) por su estatus de estrella mundial y de la selección nacional, pero en una reciente charla negó los rumores.
Con la venia judicial, el exfutbolista seguirá cumpliendo en un presidio de la ciudad paulista de Limeira la pena de nueve años de prisión dictada por tribunales italianos por su participación en la violación grupal cometida sobre una joven en una discoteca de Milán, en 2013.
Robinho ha estado preso en la cárcel Dr. José Augusto César Salgado P2 (Penitenciaría II de Tremembé) de Sao Paulo desde desde marzo de 2024.