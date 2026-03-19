Repechaje al Mundial 2026: cuáles son los partidos que deciden los últimos boletos

Monterrey, México.

El repechaje rumbo al Mundial 2026 se perfila como una de las fases más emocionantes del proceso clasificatorio, ya que en él se definirán los últimos boletos disponibles para la máxima cita del fútbol. Con el nuevo formato ampliado del torneo, la FIFA implementó un sistema de repesca intercontinental que reúne a selecciones de distintas regiones, aumentando la competitividad y el espectáculo. En esta instancia participarán seis equipos provenientes de diferentes confederaciones: dos de la Concacaf, una de la Conmebol, una de la AFC, una de la CAF y una de la OFC. Este grupo de selecciones buscará, en duelos directos, quedarse con los últimos dos cupos al Mundial, lo que convierte cada partido en una auténtica final.

Concacaf

El formato del repechaje está diseñado para mantener la tensión al máximo. Se disputarán dos semifinales en las que cuatro selecciones se enfrentarán entre sí. Por un lado, un representante de Concacaf chocará ante uno de Asia, mientras que en la otra llave una selección de Conmebol se medirá frente a un combinado de Oceanía. Los ganadores de estos encuentros avanzarán a la siguiente ronda, donde ya los esperan dos selecciones que ingresan directamente a la final: una de África y otra más de Concacaf, generalmente las mejor posicionadas en el ranking FIFA entre los equipos clasificados al repechaje. Estas finales serán los partidos más decisivos, ya que de ahí saldrán los dos equipos que completarán la lista de clasificados al Mundial 2026. Todo se jugará a partido único, lo que elimina cualquier margen de error. No habrá encuentros de ida y vuelta, por lo que un mal día, una desatención defensiva o incluso una tanda de penales puede marcar la diferencia entre la gloria y la eliminación.

Nueva Caledonia vs Jamaica El ganador avanza a la final contra República Democrática del Congo. Bolivia vs Surinam El vencedor se enfrentará a Irak en la otra final.



Batalla europea

Las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 llegaron a su fin, y con ello quedaron definidas las selecciones que deberán jugar el repechaje de la UEFA, una fase que repartirá los últimos cuatro boletos del continente. Mientras algunos lograron su clasificación directa sin sufrir, otros tendrán que sobrevivir a un camino impredecible, cargado de cruces incómodos y tensión máxima.