El Real Madrid sufre una nueva baja y se cae de la lista de la selección de España

España.

Dean Huijsen, central del Real Madrid, es la tercera baja tras Lamine Yamal y Rodri Hernández en la convocatoria de España para medirse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, por "una lesión muscular" que impulsa el regreso de Aymeric Laporte.

El seleccionador español Luis de la Fuente pierde a un jugador más en la ventana de octubre, que se pierde por lesión junto a Lamine Yamal y Rodri, jugadores que no pudieron ser citados como Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Gavi, Fermín López o Nico Williams.

Huijsen no participó en el entrenamiento vespertino del lunes en la Ciudad del Fútbol, ​​en el que realizó estiramientos sin calzarse las botas de fútbol, ​​tras llegar "con síntomas de fatiga muscular a la concentración", según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).