El Real Madrid sufre una nueva baja y se cae de la lista de la selección de España

El central del Real Madid abandonará la concentración de España.

  • 08 de octubre de 2025 a las 09:21 -
  • Agencia EFE
Jugadores de la Seleccion Española

 Foto: cortesía.
España.

Dean Huijsen, central del Real Madrid, es la tercera baja tras Lamine Yamal y Rodri Hernández en la convocatoria de España para medirse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, por "una lesión muscular" que impulsa el regreso de Aymeric Laporte.

El seleccionador español Luis de la Fuente pierde a un jugador más en la ventana de octubre, que se pierde por lesión junto a Lamine Yamal y Rodri, jugadores que no pudieron ser citados como Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Gavi, Fermín López o Nico Williams.

Huijsen no participó en el entrenamiento vespertino del lunes en la Ciudad del Fútbol, ​​en el que realizó estiramientos sin calzarse las botas de fútbol, ​​tras llegar "con síntomas de fatiga muscular a la concentración", según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva, por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación", añadió la RFEF en un comunicado.

Ante una nueva lesión, De la Fuente ha optado por recuperar para la selección a Laporte, al que no había citado en la lista inicial a la espera de que mejore su tono físico con más rodaje en el Athletic Club. Tras solucionar su situación para lograr su regreso, ha disputado cinco encuentros con su club. Su último partido como internacional fue el 15 de noviembre de 2024, en un triunfo en Dinamarca en la Liga de Naciones.

La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran:

- PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

- DEFENSAS

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Club Atlético)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

- CENTROCAMPISTAS

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Pedri (Barcelona)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Dani Olmo (Barcelona)

- DELANTEROS

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferrán Torres (Barcelona)

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Jesús Rodríguez (Como/ITA)

Mikel Oyarzábal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto/POR)

Borja Iglesias (Celta). EFE

