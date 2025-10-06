Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio

La madre de Lamine Yamal ha causado diversos comentarios por el polémico negocio al que decidió incursionar al extremo de que ha sido duramente señalada.
Sheila Ebana, madre del joven prodigio del FC Barcelona y de la selección española Lamine Yamal, ha vuelto a captar la atención mediática, esta vez por un insólito negocio que mezcla lujo, exclusividad y fama.
Sheila Ebana, madre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, lanzóuna iniciativa empresarial en el Reino Unido que no pasó desapercibida.
Sheila Ebana llevará a cabo un evento en tierras inglesas donde los clientes tendrán la oportunidad de conocerla.
La progenitora del joven jugador español ofrecerá el próximo 7 de noviembre una cena privada en el lujoso Nobu Hotel London Portman Square, y los asistentes tendrán la oportunidad de compartir con ella.
La propuesta se presenta como un evento social exclusivo en el que los clientes podrán estar en la misma mesa cenando con Ebana. Eso sí, todo tiene un precio.
Para poder compartir mesa con la mamá de Lamine habrá que pagar desde los 150 hasta los 800 euros por persona.
"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”, es el anuncio sobre el negocio de la madre de Lamine Yamal.
El negocio dincluye un cóctel de bienvenida con champán, cena de tres platos y, en función de la categoría de la entrada, barra libre, vino, mesa preferente e incluso la posibilidad de fotografiarse con la madre del delantero azulgrana.
Muchos usuarios criticaron la iniciativa y dispararon contra la familia del jugador blaugrana por aprovecharse de su fama.
Tras los duros cuestionamientos que ha recibido por el negocio, la madre de Lamine Yamal no se contuvo y respondió de forma contundente.
Ebana ha querido romper su silencio con una respuesta directa y sin filtros. A través de una historia en Instagram, Sheila dejó claro su punto de vista.
"A mí qué me importa que me critique gente que no es ejemplo de nada en la vida”, señaló de manera contundente la madre de Lamine Yamal luego de las críticas recibidas.
De fondo sonaba el tema “Solo se vive una vez”, un guiño que muchos seguidores interpretan como una reafirmación de su actitud despreocupada ante la polémica.
A pesar de la controversia, Sheila Ebana mantiene su postura firme frente a las críticas y sigue adelante con el evento. Falta por ver si la polémica afectará a la asistencia o si, el interés seguirá intacto.
Lejos de dar explicaciones o entrar en polémicas, la madre de Lamine ha optado por restar importancia al asunto y reivindicar su papel como mujer y madre orgullosa del momento que vive su hijo.