  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio

"A mí que me importa"; señaló de manera contundente la mamá del joven jugador del FC Barcelona tras ser señalada por su sorprendente negocio.

Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
1 de 16

La madre de Lamine Yamal ha causado diversos comentarios por el polémico negocio al que decidió incursionar al extremo de que ha sido duramente señalada.

Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
2 de 16

Sheila Ebana, madre del joven prodigio del FC Barcelona y de la selección española Lamine Yamal, ha vuelto a captar la atención mediática, esta vez por un insólito negocio que mezcla lujo, exclusividad y fama.
Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
3 de 16

Sheila Ebana, madre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, lanzóuna iniciativa empresarial en el Reino Unido que no pasó desapercibida.
Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
4 de 16

Sheila Ebana llevará a cabo un evento en tierras inglesas donde los clientes tendrán la oportunidad de conocerla.

Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
5 de 16

La progenitora del joven jugador español ofrecerá el próximo 7 de noviembre una cena privada en el lujoso Nobu Hotel London Portman Square, y los asistentes tendrán la oportunidad de compartir con ella.
Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
6 de 16

La propuesta se presenta como un evento social exclusivo en el que los clientes podrán estar en la misma mesa cenando con Ebana. Eso sí, todo tiene un precio.
Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
7 de 16

Para poder compartir mesa con la mamá de Lamine habrá que pagar desde los 150 hasta los 800 euros por persona.
Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
8 de 16

"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”, es el anuncio sobre el negocio de la madre de Lamine Yamal.

Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
9 de 16

El negocio dincluye un cóctel de bienvenida con champán, cena de tres platos y, en función de la categoría de la entrada, barra libre, vino, mesa preferente e incluso la posibilidad de fotografiarse con la madre del delantero azulgrana.
Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
10 de 16

Muchos usuarios criticaron la iniciativa y dispararon contra la familia del jugador blaugrana por aprovecharse de su fama.
Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
11 de 16

Tras los duros cuestionamientos que ha recibido por el negocio, la madre de Lamine Yamal no se contuvo y respondió de forma contundente.

Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
12 de 16

Ebana ha querido romper su silencio con una respuesta directa y sin filtros. A través de una historia en Instagram, Sheila dejó claro su punto de vista.

Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
13 de 16

"A mí qué me importa que me critique gente que no es ejemplo de nada en la vida”, señaló de manera contundente la madre de Lamine Yamal luego de las críticas recibidas.

Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
14 de 16

De fondo sonaba el tema “Solo se vive una vez”, un guiño que muchos seguidores interpretan como una reafirmación de su actitud despreocupada ante la polémica.
Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
15 de 16

A pesar de la controversia, Sheila Ebana mantiene su postura firme frente a las críticas y sigue adelante con el evento. Falta por ver si la polémica afectará a la asistencia o si, el interés seguirá intacto.
Madre de Lamine Yamal estalla tras críticas por incursionar en polémico negocio
16 de 16

Lejos de dar explicaciones o entrar en polémicas, la madre de Lamine ha optado por restar importancia al asunto y reivindicar su papel como mujer y madre orgullosa del momento que vive su hijo.
Cargar más fotos