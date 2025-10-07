Sorpresa: FIFA no perdona y Argentina pierde a figura para su debut en el Mundial 2026

Buenos Aires, Argentina.

La FIFA hizo oficial este martes 7 de octubre un curioso castigo para uno de los futbolistas referentes de la Selección Nacional de Argentina, la vigente campeona del mundo.

Para sorpresas de muchos, la Albiceleste ha recibido la sanción de uno de sus jugadores y como consecuencia no podrá estar para el debut de los sudamericanos en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.

El futbolista que se pierde el inicio de la justa mundialista es nada más y nada menos que el experimentado defensor central Nicolás Otamendi.