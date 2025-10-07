Sorpresa: FIFA no perdona y Argentina pierde a figura para su debut en el Mundial 2026

La FIFA hizo oficial este martes 7 de octubre un curioso castigo para uno de los futbolistas referentes de la Selección Nacional de Argentina, la vigente campeona del mundo.
Para sorpresas de muchos, la Albiceleste ha recibido la sanción de uno de sus jugadores y como consecuencia no podrá estar para el debut de los sudamericanos en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.
El futbolista que se pierde el inicio de la justa mundialista es nada más y nada menos que el experimentado defensor central Nicolás Otamendi.
La sanción se debe a la expulsión que recibió en el partido ante Ecuador por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
El documento del Comité Disciplinario del ente precisó que el defensor fue sancionado por “evitar una oportunidad manifiesta de gol al equipo contrario“, mientras que la AFA recibió una multa de 5.000 francos suizos (unos USD 6.300). La misma medida recayó sobre el ecuatoriano Moisés Caicedo, expulsado en el mismo encuentro disputado en Guayaquil.
Según explica el Artículo 10 del reglamento FIFA, las amarillas se borran al finalizar las Eliminatorias y no serán tenidas en cuenta para la fase final -el Mundial propiamente dicho- del certamen. Pero en caso de una expulsión la sanción se mantiene.
Otamendi había recibido la tarjeta roja en el primer tiempo del cotejo ante el Tricolor, bajo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Se trató de la primera expulsión del zaguero en más de 140 partidos con la Selección de Argentina.
De esta manera, la Selección perdería a uno de sus caudillos para el primer partido de Estados Unidos, México y Canadá, torneo en el que el equipo de Lionel Scaloni intentará revalidar el título conseguido en Qatar 2022.