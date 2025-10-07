Se retiró a los 28 años y ahora vende aspiradoras: "Quedé cuarto en Balón de Oro"

Hay jugadores que al retirarse siguen ligados al fútbol, sin embargo, otros buscan una nueva faceta alejada de los terrenos de juego: una de las áreas es el emprendimiento.
Algunos recordarán el nombre de Tomas Brolin, exjugador sueco que brilló en su momento y que incluso fue Mundialista con su selección.
Sin embargo, luego de pasar en equipos como el Parma de Italia, Leeds United y Crystal Palace de Inglaterra, tomó la decisión de retirarse apenas a los 28 años.
En una entrevista para La Gazzetta dello Sport, el exjugador reveló el motivo real del por que colgó los botines: “Hay un momento para ser protagonista y un momento para ser espectador”.
"Estaba realmente cansado de entrenar a diario y tenía otros proyectos dándole vueltas en la cabeza. Siempre he sido muy curioso. Necesitaba algo más. Mi mente buscaba nuevas experiencias, y ser emprendedor me resultó útil", explica el sueco, que así luce en la actualidad a sus 55 años.
El atacante logró en toda su carrera 34 goles a nivel de clubes y 28 con su selección. Tuvo la oportunidad de ganar la Copa de la Uefa, una Supercopa de Europa, una Recopa y una Copa de Italia, todos con la camiseta del Parma.
Sobre su pronto retiro dijo: "En aquel entonces, todos me decían que a los 28 años era demasiado pronto para jubilarme, pero yo respondí: 'Depende de lo que hayas hecho en esos 28 años'. Ya había logrado mucho. Quedé cuarto en el Balón de Oro. La vida es demasiado corta para hacer cosas aburridas. No hago cosas que no disfruto",
"Había logrado mucho en mi carrera. Y la vida es demasiado corta para hacer cosas aburridas. No hago cosas que no disfruto... necesitaba algo más. Mi mente buscaba nuevas experiencias, y ser emprendedor me ayudó”, expuso.
Posteriormente, Brolin se asoció con un inventor que le propuso fundar una empresa de aspiradoras: "Un hombre se me acercó. Era un personaje peculiar: un inventor. Me propuso la idea de una nueva aspiradora. Me sentí atraído por ella y fundé una empresa con él".
"Fue el empujón que me hizo no querer volver nunca más a este campo”, relató a la Gazzetta dello Sport.
Brolin está orgulloso de la decisión que tomó: "Descubrí un mundo nuevo, aprendí un oficio y me volví a desafiar. Ahora, si lo pienso, llego a la conclusión de que siempre he querido superarme en todos los aspectos".
Pese a retirarse muy joven, no quiere decir que el sueco odia el fútbol. De hecho, lo sigue viendo como cualquier fanático y reafirma su amor por el Parma, el club que le dio todo: "Veo los partidos que me interesan, observo a los jugadores, no me pierdo ni un solo partido del Parma, porque ese club ha permanecido en mi corazón, pero no puedo decir que no podría vivir sin el fútbol. Sería una mentira"
Asimismo, Tomas también fue jugador profesional de póker y cuenta que todo empezó por sus amigos en Suecia. El exdelantero volvió a sentir que se cansaba o se aburría del juego, por lo que optó por dejarlo.
"Empecé a jugar con amigos en Estocolmo, me gustó, y acabé en los grandes casinos de Las Vegas. Estaba tranquilo, como en el campo. Nunca dejaba traslucir nada. Intentaba estudiar a mis rivales. De eso se trata el juego. Pero luego, ese ambiente también me cansaba. A veces me pregunto: ¿soy demasiado inquieto? La verdad es que siempre necesito nuevos estímulos", explica.
Sobre un posible regreso dijo: “Nunca pensé en volver a jugar al fútbol”, incluso sobre un rol como estratega menciona: "“No soy apto para ser entrenador. Un entrenador tiene que atender a veinticinco personas, y me cuesta cuidarme a mí mismo. No, estoy satisfecho conmigo mismo: tengo mis pasiones, mis aficiones, mis partidas de pádel con amigos, mi golf... ¿Podría un entrenador hacer todo esto? No, así que tengo más suerte que un entrenador. El secreto es vivir con ligereza, disfrutar del momento”.
Ni el fútbol ni el póker han hecho tan feliz a Tomas Brolin como su propia empresa de aspiradoras.
Fue letal como segundo delantero, pero era alineado como volante ofensivo por su gran capacidad para dar asistencias a sus compañeros y la formación popular de su época: el clásico 10. También fue utilizado como extremo gracias a su talento, ritmo e inteligencia táctica, que lo hicieron de los mejores jugadores de los 90's.