Honduras incluido: Estas selecciones pueden clasificar al Mundial 2026 en la Fecha FIFA de octubre

Conoce a las selecciones que podrían clasificar al Mundial 2026 durante la Fecha FIFA de octubre. Honduras tiene opciones de conseguir el cupo directo y te contamos lo que debe de ocurrir.
La selección de Senegal que lidera el gran Sadio Mané podría clasificar al Mundial 2026 en la fecha FIFA de octubre.
Senegal: Clasificarían al Mundial si vencen a Sudán y a su vez RD Congo no le gane a Togo.
Liderados por Mohamed Salah, la selección de Egipto podría clasificar este miércoles 8 de octubre al Mundial 2026.
La selección de Egipto podría clasificar a la Copa del Mundo de forma oficial y solamente ocupa vencer este miércoles a la débil Yibuti.
La selección de Cabo Verde está a un paso de lograr por primera vez en su historia una clasificación al Mundial.
La selección de Cabo Verde clasificará por primera vez a un Mundial de fútbol con solo vencer este miércoles a su similar de Libia.
Selección de Costa de Marfil: Estarían volviendo a un Mundial si vencen este viernes a Seychelles y Gabón no le gana a Gambia.
Liderada por Riyad Mahrez, la selección nacional de Argelia podría clasificar al Mundial 2026 en esta fecha FIFA de octubre.
La selección de Argelia estaría clasificando al Mundial 2026 si solamente vence de visita a su similar de Somalia en juego a realizarse este jueves 9 de octubre.
Ghana: Clasificarán al Mundial si vencen a la selección de fútbol de la República Centroafricana y Madagascar no le gana a Comoras.
Selección de Jamaica: Sería una de las selecciones de Concacaf que podría clasificar de forma inmediata al Mundial en la fecha FIFA de octubre.
La selección de Jamaica podría clasificar al Mundial 2026 si gana sus dos partidos en esta fecha FIFA de octubre, además de que las selecciones de Curazao y Trinidad y Tobago no logren ganar sus dos juegos.
Se vale soñar: La selección de Honduras sería otras de las que podría lograr el cupo directo al Mundial 2026 durante la fecha FIFA de octubre.
Para que Honduras pueda clasificar al Mundial 2026, debe de ganar sus dos partidos y esperar que los juegos Nicaragua vs Haití y Costa Rica vs Haití queden empatados, así la H estaría siendo mundialista.
Selección de España: Clasificaría al Mundial 2026 ganando sus dos juegos en esta fecha FIFA de octubre y tendría que esperar que Georgia y Turquía no puedan sacar triunfos.
La Portugal de Cristiano Ronaldo es otra que podría sellar su pase oficial al Mundial 2026. Ocupan vencer a Irlanda y Hungría, además de esperar de que Armenia pierda uno de sus dos juegos en esta fecha FIFA de octubre.
Selección de Noruega: Liderados por Haaland, podrían volver a un Mundial si vencen a Israel, Italia no le gane a Estonia y luego un empate entre Italia vs Israel.
Selección de Inglaterra: Solo juegan un partido en octubre, pero clasificarían al Mundial si vencen a Wales y Serbia no gana dos dos juegos.
La Croacia de Luka Modric podría clasificar al Mundial en la fecha FIFA de octubre si gana sus dos juegos y República Checa no vence a Islas Faroe.
En las eliminatorias de Asia se disputan en este mes de octubre dos triangulares, los ganadores de cada grupo clasificarán directamente al Mundial 2026.