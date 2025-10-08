Cristiano Ronaldo sorprende al fútbol con esta noticia y un patrimonio renovado

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió, tras su última renovación con el Al-Nassr de Arabia Saudí, y según datos de Bloomberg Billionaires Index, en el primer futbolista en superar los mil millones de patrimonio neto, llegando a 1.400 millones de dólares.

Cristiano, a sus 40 años, firmó el pasado 26 de junio una ampliación de contrato con el Al-Nassr hasta 2027 estimada, según las mismas fuentes, en más de 400 millones de dólares, además de recibir un 15% de participación en el club saudí.

"Cristiano ha ganado más de 550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023. Firmó también un contrato de diez años con Nike, valorado en casi 18 millones anuales, y otros acuerdos con marcas como Armani y Castrol, que añadieron más de 175 millones a su patrimonio. Su traspaso a Al-Nassr en 2023 le generó unos 200 anuales libres de impuestos, además de un bono de fichaje de 30 millones", señala el informe.